Como chega o Fortaleza para duelo diante do Santos pelo Brasileirão

Precisando bastante retomar o caminho das vitórias, algo que não ocorre há oito rodadas no Brasileirão, o Fortaleza tem três peças que estarão fora do complicado confronto diante do Santos na próxima quinta-feira (21) às 19h na Arena Castelão.

Dois dos desfalques se referem a recuperação de problemas físicos onde o goleiro Max Walef passou por cirurgia no joelho e deve precisar de um período calculado em três a cinco semanas para não ter qualquer problema em retomar os trabalhos físicos.

No caso do lateral-esquerdo Bruno Melo, ele tem sido avaliado pelo departamento médico em função de dores musculares na coxa. Com isso, o DM do clube precisará entender melhor a extensão do problema para determinar o prazo de reabilitação.

Por fim, quem também não será relacionado para duelar com o time paulista será o meia João Paulo. Isso porque, mesmo depois de cumprir o isolamento social após ser flagrado em uma festa, violando as normas sanitárias aconselhadas pelo Leão do Pici, ele segue afastado dos trabalhos diários.

Em função da queda gigantesca de rendimento e aproveitamento, o tricolor não pode mais pensar em competições continentais, mas sim em escapar dos arredores da zona de rebaixamento. Nesse momento, o Fortaleza tem 32 pontos ganhos e está em 16°, uma posição e três pontos acima do primeiro ocupante do Z4, o Bahia.

