Como cada signo lida com uma relação aberta?

Na astrologia, podemos afirmar que a era do romantismo e do sexo com um(a) único(a) parceiro(a) está com os dias contados. A Era de Aquário ainda não chegou, mas já estamos com um dos pés nela, que já começa a nos mostrar que os relacionamentos de amizades são cada vez mais importantes do que os que envolvem o amor romântico.

Você está preparado para essa mudança radical do comportamento? Vamos ver como cada signo reage a essa ideia.



Signos que pertencem ao elemento ar ou fogo costumam ser mais livres que os terrosos e aquáticos, que são mais dependentes e carentes de segurança emocional.

Fogo e ar podem resistir um pouco a essa ideia, mas, com o tempo, conseguem, com certa facilidade, aceitá-la.

ÁRIES

Arianos reagirão, a princípio, achando uma boa ideia, pois podem exercitar seu espírito conquistador sem travas ou preconceitos e, possivelmente, assim que conseguirem deixar de lado seu perfil autoritário e possessivo, podem concordar, em parte com isso. A questão que fica para as pessoas desse signo é: eu preciso mesmo de um relacionamento estável? Arianos vivem muito bem sozinhos.

GÊMEOS

Geminianos aceitam com mais facilidade a ideia de relacionamentos abertos, já que o apego não costuma fazer parte de suas principais características. Geminianos são livres e adoram seduzir. Não vivem sem o exercício da sedução e podem se acostumar facilmente com vários(as) parceiros(as). O mais difícil é deixar o(a) companheiro(a) viver a própria vida, mas pode acabar cedendo. Geminianos também vivem bem sozinhos, sem um parceiro fixo.

LEÃO

Apesar de ser um signo de fogo, Leão é possessivo demais com todos que ama. É leal demais para permitir que outra pessoa invada sua intimidade, já que ela pertence a outra pessoa. No entanto, quando o relacionamento começa a perder elementos que esfriam sua paixão, é possível que ele repense sua posição, especialmente porque leoninos não vivem bem sozinhos e conseguem construir relacionamentos duradouros.

LIBRA

Librianos amam o amor, mas amam racionalmente. Amor para os librianos envolve a ideia de amar, e o corpo pode não participar desse ritual amoroso. São dependentes de relacionamentos, sempre serão, pois Libra entende a si mesmo, a partir do outro. Sua identidade é baseada na ideia de amar outra pessoa. Por esse motivo, pode não existir muita resistência em aceitar os relacionamentos abertos. Até porque librianos não vivem bem sozinhos.

SAGITÁRIO

Sagitário está entre os signos mais livres e independentes do zodíaco e tem claro dentro de si que tudo tem um começo um meio e um fim. Conseguem viver um relacionamento com entrega sexual e emocional, mas sabe que o fogo tende a terminar. Não é resistente à ideia de relacionamentos abertos, contanto que consiga amar uma pessoa profundamente. Até porque sagitarianos vivem muito bem sozinhos.

AQUÁRIO

Aquarianos são, entre todos os signos, os que mais conseguem separar amor e sexo. Possuem imensa dificuldade em amar profundamente, amam racionalmente, amam ideias e inteligência. Sexo é divertimento para eles. A intimidade pode acontecer, mas tem data de validade. É difícil uma pessoa de Aquário entrar em uma relação com a ideia de que será para o resto da vida. Aquarianos estão quase prontos para esse tipo de relação aberta.

Os signos de terra e água:

Os signos de terra e água são e serão ainda por muito tempo resistentes à ideia de relacionamentos abertos. São inseguros demais para esse tipo de relação. Possessivos, manipuladores e ciumentos, não conseguem nem pensar com tranquilidade e distância nessa ideia, que para eles é, acima de qualquer coisa, absurda!

TOURO

Taurinos são conhecidos pelo ciúme e sentimento de posse, e a simples ideia de soltar seu parceiro ou parceira para outra experiência sexual deixa-o com os cabelos em pé. Sua reação pode ser visceral, se alguém lhe coloca essa possibilidade em meio a uma crise no relacionamento. Ele vai pegar suas coisas e sumir para nunca mais, em busca de alguém que mereça seu amor e capacidade de entrega.

CÂNCER

Cancerianos são as pessoas mais românticas do zodíaco, e uma proposta como essa pode ser imensamente ofensiva e magoá-lo profundamente. Cancerianos acreditam no amor romântico para o resto da vida. Pensam em namorar, noivar e casar, e isso tudo com uma única pessoa. Relacionamentos abertos são em si mesmos, para eles, ideia de quem não possui a capacidade de amar.

VIRGEM

De todos os signos de terra, os virginianos são os menos apegados, pois são muito mentais. Trazem como característica uma forte dificuldade com o mundo emocional e sexual, pois não suportam manifestações viscerais de amor. Amam discreta e silenciosamente. São éticos e corretos e, por esse motivo, não permitiriam a abertura sexual de seu relacionamento. Especialmente se precisassem mentir.

ESCORPIÃO

Você já imaginou um escorpiano em um relacionamento aberto? Escorpianos são, ao lado de Touro, as pessoas mais ciumentas e possessivas do zodíaco e não permitiriam, de maneira alguma, sem nenhuma possibilidade de conversa ou acordo, a abertura sexual de seu relacionamento. Sexo para Escorpião é coisa séria, e intimidade é algo que se constrói dia após dia. Portanto, não se fala mais nisso!

CAPRICÓRNIO

Capricornianos são caretas. Tradição, família e propriedade são o seu lema. Não dá para imaginar uma pessoa que tem como um de seus objetivos principais construir relacionamentos duradouros, tijolo por tijolo, dia após dia, fazendo parte de um relacionamento aberto. Isso só pode ser ideia de pessoas irresponsáveis e descomprometidas com a vida. Pessoas assim não merecem o seu olhar, sob a sua visão.

PEIXES

Piscianos são emotivos e românticos, mas estão, entre os aquáticos, nos que podem até pensar nesse tipo de relacionamento, já que são mutáveis e amam viver momentos de romance e paixões profundas. Quando o relacionamento começa a tornar-se frio e seu parceiro ou parceira mais distante, podem acatar a ideia desse tipo de relação. Piscianos são abertos para novas experiências, especialmente no que diz respeito ao amor.