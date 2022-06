Como cada signo encara a crise?

Que a crise está aí, não há dúvida. Mas tem gente que decide – e consegue – não sofrer com ela. Também há aqueles que superam qualquer obstáculo sem grandes dificuldades ou com muito empenho.

Veja como os signos reagem a um cenário pouco otimista e, principalmente, o que eles têm a seu favor para controlar e até superar essa crise.

As pessoas de Áries são agressivas, independentes e não costumam lidar bem com algo ou alguém que possa limitá-las. São ambiciosas e guerreiras e não se entregam ao baixo-astral, mesmo em meio a uma grande dificuldade.

Determinadas, lutam até conseguirem o que querem e, em meio a uma crise, podem agir de maneira ainda mais agressiva para não perder o que conquistaram.

A simples ameaça de perderem seu trabalho, de diminuírem os negócios de sua empresa ou de ficarem sem dinheiro é motivo suficiente para colocarem suas armaduras, pegarem suas espadas e saírem para a guerra, em busca de sua sobrevivência.

Não gostam de derrotas e, se preciso for, passam por cima de tudo e de todos para atingirem seus objetivos.

Taurinos são filhos do elemento terra e regidos por Vênus. A simples menção das palavras ‘falta’, ‘dificuldade’ ou ‘pobreza’ pode arrepiar até sua alma.

Touro, ao lado de Capricórnio, é o signo mais preocupado com a segurança e o bem-estar material.

Dinheiro no banco e poder de compra são elementos chaves para o equilíbrio emocional de toda pessoa desse signo. São precavidos, prudentes e sensatos, portanto, sempre possuem uma reserva para qualquer eventualidade.

No entanto, precisar mexer nessa economia pode representar um decreto de morte para os taurinos. Não lidam bem com a falta de trabalho nem com os limites financeiros.

Quando isso acontece, a convivência com o mais doce e paciente dos taurinos pode se tornar a coisa mais insuportável deste mundo.

Geminianos são pessoas ‘desencanadas’ da vida material e não costumam lidar bem com suas finanças. São mais dados a gastos sem limites do que à economia, pois dificilmente recusam algo que lhes trará prazer e entretenimento.

Gostam de sair, divertir-se, frequentar lugares agradáveis e, em sua maioria, caros. Muito frequentemente gastam mais do que poderiam.

Ficar sem trabalho não será o pior dos males, pois geminianos são pessoas versáteis e muito inteligentes, portanto, possuem talentos variados.

De uma maneira ou de outra, conseguirão driblar a crise, fazendo uma coisa aqui, outra lá. Eles se viram e até preferem não criar raízes em lugar nenhum.

Não entrarão em desespero, como acontece com um signo de terra ou de água.

Cancerianos, como filhos do elemento água, são extremamente sensíveis e inseguros; muito apegados a tudo e todos os que ama e se dedica.

Sua segurança neste mundo está em possuir uma profissão e uma família a que possa se dedicar. Perder um desses pilares de vida pode fazer com que qualquer pessoa desse signo entre em pânico.

O trabalho é algo importantíssimo para os cancerianos, pois eles costumam se apegar, não somente à rotina, mas também às pessoas com quem diariamente convivem. O dinheiro também funciona como símbolo de segurança emocional.

No entanto, são prudentes e até mesmo avarentos com os gastos e, por esse motivo, têm sempre algum dinheiro guardado.

Costumam ser determinados e, apesar dos seus medos, típicos desse signo, avançam com força e objetividade na direção de suas metas.

Leoninos são filhos do fogo e gostam de um pouco de aventuras e novidades. Uma crise financeira, quando se aproxima da vida de uma pessoa desse signo, pode chegar como um desafio, como uma presa que deve ser caçada e abatida a qualquer custo. Leoninos são fortes e dificilmente se deixam levar pelas dificuldades.

São otimistas e lutadores quando necessário e não gostam de perder. Amam, sim, os aplausos e tudo o que faça com que sejam elogiados e colocados no centro das atenções.

Lidarão com uma crise, a falta de dinheiro ou o desemprego de maneira honrada, sempre com a coluna ereta, sem baixar a cabeça. E por causa da própria postura de guerreiros que assumem, não ficarão por muito tempo em meio às dificuldades.

Virginianos são filhos da terra e, por esse motivo, muito ligados ao mundo material. Dinheiro e trabalho são dois pontos de sustentação em suas vidas e, se um desses pontos falta, uma pessoa desse signo pode desabar. Lidam melhor com a falta de dinheiro do que com a de emprego, pois o trabalho está inteiramente atrelado à sua identidade. Se o perdem, entram em um estado de confusão que, para eles, é como estar à beira da loucura.

Costumam ser bastante previdentes, seguros com dinheiro e, dificilmente, passarão por apertos financeiros muito severos. Não costumam ser consumistas, gastam apenas o necessário. Se perderem o emprego, encontrarão rapidamente o que fazer, mesmo que não seja algo relacionado à sua profissão. O que não conseguem mesmo é ficar sem fazer nada, sem preencher seus dias com qualquer tipo de trabalho.

Librianos são regidos pelo ar e, por esse motivo, não são muito previdentes. Não costumam pensar no futuro e, como filhos de Vênus, a deusa do amor e do prazer, podem gastar o que têm e o que não têm em algum objeto de arte ou mesmo em uma roupa especial. Não possuem limites bem estabelecidos quando se trata de bem-estar e beleza e podem estourar seu cartão de crédito em uma tarde no salão de beleza ou em uma noite de prazer.

Ficar sem dinheiro pode significar a morte para uma pessoa de Libra, pois isso significa que ela terá que conviver com a falta, especialmente a ausência da beleza em seu entorno. Não costumam ter claros os caminhos que devem seguir na direção de seus objetivos, e por esse motivo, podem se afundar ainda mais quando estão em meio a uma crise. O melhor que podem fazer por si mesmas é buscar a ajuda de um amigo querido, que possa lhes devolver a alegria de viver com um novo emprego. Sozinhos, dificilmente conseguem se levantar.

Escorpianos são pessoas totalmente relacionadas à sobrevivência, seja ela emocional ou material. Apesar de serem regidos pelo elemento água, sua tarefa de vida é entender os vários processos de nascimento e morte que todos os seres humanos passam em suas vidas. E, para eles, isso é quase uma maneira de viver, nascendo e morrendo várias vezes em um só período de vida. Lidar com as perdas e com a morte de uma situação, seja um relacionamento ou um emprego, é difícil, mas ele, no fundo de si mesmo, sabe que isso faz parte de sua história.

Escorpianos são sensíveis e possuem um instinto maior do que eles próprios. Pressentem quando a morte está se aproximando e sabem exatamente o que fazer quando ela chega. Raramente caem em depressão por uma perda e, mesmo que tropecem, vão até o fundo do poço e em poucos dias emergem, renascidos.

Sagitarianos são filhos de Zeus e regidos pelo elemento fogo e, por esse motivo, lidam com a vida como se ela fosse um palco de prazeres e alegrias.

Portanto, economizar não faz parte de seus projetos de vida. Costumam gastar o que ganham, pelo menos até amadurecerem um pouco. Sagitarianos costumam ser bastante versáteis e, na maioria das vezes, já fizeram muitas coisas para ganhar algum dinheiro. Podem ficar um pouco preocupados, mas sairão rapidamente em busca de soluções. Mesmo porque um sagitariano não se deixa abater.

A esperança nunca morre para as pessoas desse signo. E, sem sombra de dúvidas, os filhos de Júpiter têm muita sorte e sabem que, muito rapidamente, alguma porta se abrirá, bem diante de seus olhos.

Capricornianos são, certamente, as pessoas mais ambiciosas e trabalhadoras do zodíaco. São incansáveis e extremamente determinadas a vencer. Ficam muito abaladas quando acontece algo que bloqueie seu caminho. Mas não vai ser um acontecimento qualquer que vai fazê-la desistir. Costumo dizer que as pessoas de Capricórnio já nascem sabendo o que querem e os obstáculos que vão enfrentar para atingirem seus objetivos.

E elas atingem sempre, mesmo que isso leve anos. Obstinados, não se deixam abater por muito tempo e, mesmo que percam o emprego, terão alguma reserva de dinheiro muito bem guardada. Vão parar por uns dias, refletir e traçar uma nova estratégia, um novo plano de ataque. Então vai tentar uma, duas, três, mil vezes até retomar seu caminho. E vai vencer. Do jeito que ele próprio determinou para si mesmo.

Aquarianos são filhos do ar e, sem sombra de dúvida, os mais criativos seres do zodíaco. São extremamente mentais e às vezes um pouco frios, quando acontece algo de relevância e maior importância em suas vidas. Se a crise se aproximar, não será por muito tempo, pois vão correr atrás do que desejam rapidamente.

Não são pessoas muito emocionais, que ficam abatidas ou preocupadas por muito tempo com as tempestades. Podem fazer qualquer coisa para ganhar seu dinheiro, sem nenhum preconceito. Mas, certamente, o que se propuserem a fazer será algo moderno e inovador. É aí que entram sua criatividade e seu gênio inventivo.

Muitas vezes, é nos momentos de crise que o aquariano descobre sua capacidade, seus talentos e vocações.

Piscianos são regidos por Netuno, o deus dos oceanos, e filhos do elemento água. São extremamente sensíveis e, na maioria das vezes, possuem uma grande dificuldade em lidar com dinheiro e se adaptar ao mundo material. Não costumam ser ambiciosos e, por esse motivo, preferem trabalhar para alguém ou alguma empresa, a ser dono de seu próprio negócio.

Não possuem estrutura emocional suficiente para lidar com as perdas e se abatem rapidamente. Podem afundar em um poço escuro pelo sentimento de menos valia e rejeição se perderem seu emprego.

Normalmente, precisam da ajuda dos amigos e parentes mais próximos para enfrentar uma crise mais severa, seja ela financeira, ou emocional.