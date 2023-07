Como Bruna Biancardi e Chris Evans, relembre famosos que fizeram ‘detox’ das redes sociais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 8:17 Compartilhe

Depois que a polêmica traição de Neymar com a influenciadora digital Fernanda Campos deixou de ser um dos assuntos mais quentes da internet, Bruna Biancardi, grávida do jogador de futebol, voltou às redes sociais. A modelo agradeceu, por meio dos stories do Instagram, no dia 3 de julho, o apoio que recebeu dos seguidores durante o período conturbado e disse que precisava de um tempo longe do mundo digital.

“Olha quem apareceu! Vim só dar um oi. Sei que vocês estão dizendo que estou sumida, que não apareço aqui faz tempo, e é verdade. Estava precisando de um detox da internet, ficar um pouquinho off. Sei que vocês me entendem”, disse ela, na época.

Como Biancardi, vários famosos já se ausentaram das redes sociais para fazer um “detox” em algum momento de suas vidas. Os motivos são variados, mas o principal deles é cuidar da saúde mental. Vamos relembrar alguns casos:

Chris Evans e Taron Egerton

Capitão América dos filmes da Marvel, o ator Chris Evans decidiu dar um tempo das redes sociais anunciando, no dia 29 de junho, que estava desativando os seus perfis do Twitter e do Instagram, a exemplo do ator inglês Taron Egerton, que viveu Elton John no cinema.

No mesmo dia que Evans, Taron confessou que pretendia se manter afastado das redes até o final deste ano. “Vou dar uma pausa nas redes sociais por um tempo. Não sei por que estou fazendo uma grande declaração sobre isso. Só acho que é difícil quebrar um ciclo que eu cresci para achar um pouco viciante e isso sou eu me comprometendo comigo mesmo”, disse.

“Me coloquei em um lugar onde passo muito tempo navegando e realmente sinto que minha capacidade de sentar e estar presente e ler livros e assistir filmes e até procurar a companhia de pessoas que amo está se desgastando como resultado”, finalizou Taron.

Chris Evans compartilhou nos stories um print da postagem do colega e avisou: “Não poderia ter dito melhor! Conte comigo. Vou fazer uma pequena pausa. Muito amor a todos!”. O ator ainda complementou no Twitter: “Olá pessoal, estou me preparando para um verão com menos tempo na tela, então estou fazendo uma pequena pausa no Twitter e no IG. Vejo você em breve! Muito amor!”.

Tiago Iorc

Um dos casos mais comentados no mundo dos famosos sobre desligamento das redes sociais é o de Tiago Iorc. Em 2018, o cantor deixou de lado o mundo virtual e surpreendeu os fãs. Por meio do Instagram, o artista afirmou na época que a vida “Instagrâmica” o consumia e um descanso seria necessário.

Bruna Marquezine

Depois de oficializar o fim do namoro com Neymar, Bruna Marquezine sumiu das redes sociais por conta de críticas que recebia sobre sua vida pessoal. A gota d’água veio depois do carnaval de 2019, quando a atriz viu o ex aos beijos com a cantora Anitta.

Ela não apenas deixou de seguir a artista nas mídias sociais, mas desativou sua conta no Instagram. No entanto, após o sumiço, ela negou que saiu das redes por conta do caso do jogador do Paris Sant-German com a voz de Funk Rave.

Na época, Anitta negou o caso com o atleta: “Sou amiga do Neymar há muitos e muitos e muitos anos. Não é só porque as pessoas são famosas e se cruzam nos lugares que elas são melhores amigas. Eu não sou amiga da (Bruna) Marquezine. Conheço, ela foi no meu trio porque meu assessor de imprensa é um grande amigo dela, então eles estavam curtindo o carnaval”, disse ela, nos stories do Instagram. “Não tenho nada contra ela, não tenho nada contra ninguém.”

“Infelizmente, não peguei ninguém. Acordei, inclusive, com um pouco de raiva porque saí no zero a zero. As amigas também”, emendou. Hoje, as duas estão bem e constantemente são vistas juntas em eventos.

Whindersson Nunes

O comediante Whindersson Nunes, considerado um dos youtubers mais famosos do Brasil, já ficou por um longo período afastado das redes sociais. Em 2021, ele contou que estava com depressão e afirmou que andava angustiado e com um sentimento ruim, todos os dias.





Depois de anunciar o nascimento de seu primeiro filho, João Miguel, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Maria Lina Deggan, Whindersson abandonou a internet enquanto enfrentava o processo do luto. O bebê, que nasceu de um parto prematuro com apenas 22 semanas, não resistiu. Whindersson voltou para as redes após passar mais de um mês offline.

Luísa Sonza

A cantora Luísa Sonza também já quis ficar longe dos holofotes do mundo virtual. No dia 4 de junho de 2021, a equipe da artista confirmou o afastamento dela das redes sociais para cuidar da saúde mental e o adiamento do novo álbum que estava previsto para o final do mês. O motivo eram os ataques que Sonza estava sofrendo na época.

A cantora, que já vinha recebendo ofensas nas redes desde o término do relacionamento com Whindersson Nunes, em 2020, viu a frequência e grau dos insultos subirem após a morte do filho do comediante, que nasceu prematuramente depois de 22 semanas de gestação.

Luísa Sonza chegou a receber ameaças de morte e gravou um vídeo, chorando, em que pedia o fim dos ataques. “Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Parem com essa história! Ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, parem com isso!”, dizia.

Posteriormente, o material foi apagado do Instagram, fecharam os comentários da conta e ela se afastou das redes sociais.

Selena Gomez

Em 2018, a cantora Selena Gomez decidiu se afastar da internet novamente e definitivamente e se despediu de suas contas nas redes. O anúncio chocou os fãs na época.

Ela contava com 143 milhões de seguidores na ocasião e não deixou muito claro qual foi o motivo do “detox”, apenas mandou um recado para que as pessoas fossem gentis com as outras na internet e que “comentários negativos podem magoar os sentimentos de qualquer um”.

Em 2022, Selena continuava destacando a importância da saúde mental em sua vida. Em entrevista ao programa Good Morning America, em 4 de abril, a cantora disse que estava longe da internet há mais de quatro anos e que nunca esteve tão bem mentalmente.

“Mudou minha vida completamente. Eu estou mais feliz. Estou mais presente. Me conecto mais com as pessoas. Faz eu me sentir normal”, disse.

Justin Bieber





Em 2016, por conta de polêmicas com a ex-namorada, a modelo Sofia Richie, Justin Bieber decidiu deletar suas redes sociais.

Na época, fontes do site TMZ afirmaram que o relacionamento nunca havia tido grandes ares de seriedade, apesar de terem passado o aniversário de 18 anos dela juntos no México.

Dois anos depois, o cantor, que hoje é casado com Hailey Baldwin, voltou para as mídias sociais.

