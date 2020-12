Como as empresas se uniram contra as polêmicas federais

No fim de junho, uma carta enviada ao governo brasileiro por um grupo de fundos estrangeiros, com cerca de US$ 5 trilhões sob gestão, colocou o setor privado brasileiro em alerta. As 30 instituições financeiras que assinaram o documento exigiam que o governo freasse o desmatamento, afirmando que havia uma incerteza generalizada sobre as condições para investir ou fornecer serviços financeiros ao Brasil. A ameaça era retirar investimentos do País.

A reação interna veio quase que imediatamente. Lideranças de 38 empresas enviaram ao governo uma carta pedindo uma solução. Também não demorou para surgirem movimentos setoriais. Um deles veio da união dos três grandes bancos privados do País, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander, que lançaram em conjunto um plano de desenvolvimento sustentável da Amazônia.

O movimento dos bancos é apenas um exemplo de como o setor privado teve de se unir este ano para tentar se blindar do posicionamento ambiental e a hostilidade da política externa do governo de Jair Bolsonaro a importantes parceiros comerciais, como China e Oriente Médio.

Grande exportador à Ásia e ao Oriente Médio, o setor agropecuário foi outro a colocar, publicamente, pressão sobre o governo. Uma coalizão formada por 250 organizações e empresas ligadas às áreas do meio ambiente e do agronegócio enviou ao governo um conjunto de seis propostas para deter o desmatamento. A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura reúne, do lado empresarial, companhias como JBS, Klabin, Marfrig, Amaggi, Basf, Danone, Natura e Unilever.

Entidades que reúnem operadoras de telecomunicações e fornecedoras desse setor também publicaram cartas se opondo a políticas do governo. Nesse caso, se posicionaram contra restrições na implantação de redes 5G no Brasil. O governo Bolsonaro vem defendendo barrar a chinesa Huawei, uma medida que alinharia o País aos Estados Unidos, ainda sob o comando do republicano Donald Trump (ler mais abaixo).

Voz do presidente

No caso da carta assinada pelos executivos de grandes empresas, a decisão de divulgar o documento enviado ao vice-presidente Hamilton Mourão pedindo soluções para o desmatamento partiu da percepção de que a situação ambiental estava se deteriorando. “O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds) havia soltado uma nota, em agosto do ano passado, mostrando preocupação com o desmatamento.

Mas, a partir de lá, os índices de desmatamento continuaram aumentando. Então, os presidentes das empresas que fazem parte do Cebds entenderam que tinham de ficar mais vocais e que eles mesmos tinham de assinar o novo comunicado”, diz a presidente da entidade, Marina Grossi. “É diferente o presidente de uma empresa se posicionar, e não a instituição.”

O documento, que foi divulgado com 38 assinaturas, já reúne 92 signatários. Marina reconhece que, após a publicação da carta, o desmatamento continuou aumentando, mas vê uma intensificação das conversas com o poder público. Segundo ela, Mourão, que centraliza o debate no governo por ser o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, admite que falta estrutura para que os trabalhos contra o desmatamento avancem, o que depende também de outros ministérios. “Ainda não existe uma meta que coíba o desmatamento. É preciso que os governos estaduais e federal atuem”, diz Marina.

O diretor Comercial do Itaú BBA, José Rudge Filho, diz que o banco – uma das instituições que têm levantado a bandeira da preservação ambiental – não vê o debate como um problema de governo. “Entendemos a questão da Amazônia como de Estado. Precisa de uma governança forte e o estabelecimento de metas efetivas”, afirma.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

