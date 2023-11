Como ajudar parentes mais velhos a evitar golpes na Internet

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/11/2023 - 2:31 Para compartilhar:

No ano passado, consumidores de todas as idades foram enganados em US$ 8,8 bilhões nos EUA. E os idosos perderam mais dinheiro em comparação com outras faixas etárias, de acordo com a Comissão Federal de Comércio.

Embora todos queiram proteger seus pais e avós de golpistas, às vezes essas conversas podem ser complicadas.

“Encorajamos as pessoas a pensar em abordagens multigeracionais. Todo mundo está sendo enganado, é apenas uma maneira diferente de os golpistas perseguirem você”, disse Genevieve Waterman, do Conselho Nacional do Envelhecimento.

Desde ter muita empatia até saber como denunciar um golpe, os especialistas compartilharam suas recomendações para falar sobre golpes:

Saiba quais golpes costumam atingir os idosos

Saber quais golpes são mais comumente usados ​​para atingir os idosos pode ajudar.

Dois dos mais comuns são os golpes dos “avós” e os golpes românticos, disse Kathy Stokes, diretora de prevenção de fraudes da AARP.

O golpe dos avós ocorre quando alguém recebe um telefonema de uma pessoa se passando por neto e pedindo dinheiro para livrá-lo de problemas. O primeiro passo para evitar isso é ligar para outros membros da família antes de tomar qualquer atitude, recomenda a FTC.

Quando se trata de golpes românticos, a FTC informou que as pessoas perderam US$ 1,3 bilhão em 2022. Os golpistas geralmente entram em contato com as pessoas por meio das redes sociais e depois transferem a conversa para outros aplicativos de mensagens, como WhatsApp ou Google Chat.

“Muitos adultos mais velhos estão agora entrando no mundo do namoro on-line, conversando muito on-line, tendo muitos encontros, mas isso os leva a golpistas que os convencem a dar-lhes dinheiro e enviá-lo para o exterior. ”, disse Waterman.

O que começa como uma simples conversa se transforma em uma repentina conexão romântica. Mas aí a pessoa pede dinheiro porque aconteceu alguma coisa na vida dela e ela precisa de ajuda. De acordo com a FTC, as mentiras comuns dos golpistas incluem “Eu ou alguém próximo a mim estamos doentes, feridos ou na prisão” e “Posso te ensinar como investir”.

Outros golpes comuns são golpes de investimento, golpes de suporte técnico e golpes de falsificação de identidade. Você pode ler mais sobre isso no site da FTC.

Tenha conversas constantes sobre golpes

Uma das melhores maneiras de aumentar a conscientização sobre golpes é conversar sobre eles. Para manter os membros mais velhos da sua família seguros, Waterman recomenda que as famílias falem sobre fraudes com mais frequência no seu dia-a-dia.

“Adoro a ideia de sentar à mesa e falar sobre (golpes) e torná-los mais comuns”, disse Waterman.

Goldstein disse que sua mãe sabe usar a tecnologia muito bem e eles tiveram muitas conversas sobre golpes por e-mail. No entanto, ela nunca havia encontrado o tipo de golpe que foi alvo durante o verão.

Por sentir uma sensação de urgência, ela não entrou em contato com o filho antes de ligar para o golpista. Goldstein acredita que isso poderia ter evitado que ela perdesse dinheiro.





É uma prática comum dos golpistas fazerem com que as vítimas sintam que precisam agir imediatamente, o que as torna mais vulneráveis ​​a cair em uma história que pode não parecer plausível se não estiverem sob pressão. Se você estiver conversando sobre golpes com seus familiares, é importante destacar o aspecto precipitado das práticas fraudulentas.

Informe, não imponha

Ao navegar em conversas complicadas, é melhor adotar uma abordagem informativa em vez de um tom autoritário. Como seus pais ou avós têm muita experiência em outros assuntos da vida, se você abordar uma conversa impondo suas ideias, ela poderá não ter o melhor efeito.

Quando Stokes conversa com sua mãe sobre golpes, ela aborda a conversa dizendo que ouviu falar de um novo tipo de golpe e faz perguntas como “O que você acha disso?” em vez de usar uma linguagem como “Ei mãe, existe esse golpe, não caia nessa”.

Waterman também recomenda que você converse em família, incluindo os membros mais jovens de sua família, e deixe claro que os golpes têm como alvo todos, independentemente da idade.

“Trata-se de permanecermos vigilantes juntos como uma unidade familiar e não desafiarmos o adulto mais velho, mas apenas explicarmos que (os golpes) estão se tornando mais sofisticados”, disse Waterman.

Se você está procurando guias para evitar golpes para adultos mais velhos, você pode encontrar uma variedade deles no site do Conselho Nacional sobre Envelhecimento.

Seja empático se eles caírem em uma fraude

Se o seu familiar já perdeu dinheiro em uma fraude, Stokes recomenda que você aborde a conversa com muita empatia.

“Tendemos a culpar a vítima”, disse Stokes. “Quando você se deparar com outro adulto em sua vida que sofreu uma perda fraudulenta, entenda que isso é um crime.”

Stokes incentiva as pessoas a pensarem nos golpistas como grupos organizados com muitos recursos, em vez de uma pessoa aleatória ligando do porão da mãe. Stokes diz que as pessoas deveriam pensar nestes crimes no mesmo nível que os outros e, portanto, ter empatia pelas vítimas.

Discuta um plano caso eles encontrem um golpista





Poucos dias depois do golpe, a mãe de Goldstein contou a ele sobre isso.

“Ela estava muito infeliz e eu pensei ‘Mãe, por que você não me ligou?’”, Disse Goldstein, que se sentiu frustrado com a situação.

Parte da frustração de Goldstein veio do fato de que ele tinha um sistema com sua mãe onde ela ligaria para ele se sentisse que algo estava errado. No entanto, ele também se sentiu mal por sua mãe porque ela estava com vergonha de ser uma vítima.

Embora estar online agora faça parte da vida da maioria das pessoas, os adultos mais velhos têm mais dificuldade em se adaptar a alguns aspectos da Internet, o que pode torná-los mais vulneráveis, disse Waterman.

“Os adultos mais velhos foram lançados no mundo virtual durante a COVID sem qualquer formação em literacia digital ou navegação em geral”, disse Waterman.

Para combater a ansiedade e fornecer informações sobre golpes, a AARP possui uma linha de ajuda da Fraud Watch Network. Esta linha de apoio orienta pessoas preocupadas em serem enganadas ou oferece suporte emocional para quem sofreu fraude.

Se você ou um membro da sua família for vítima de um golpe, é uma boa prática denunciar. Você pode denunciar uma fraude no site da FTC.

