Como a tecnologia tem ajudado a mudar o mercado de leilões no Brasil

No mundo dinâmico dos leilões, Vicente Paulo, leiloeiro oficial da VIP Leilões, está se destacando ao trazer avanços tecnológicos, sendo um dos pioneiros em leilões online. Com a introdução de sua plataforma própria, adotou essa modalidade durante a pandemia, mudando a maneira como as pessoas negociam em leilões, oferecendo aos clientes a oportunidade de realizar as transações, independentemente de onde estejam e com total segurança.

Com o compromisso de democratizar o acesso aos leilões, Vicente Paulo e sua equipe investiram na criação de uma plataforma de leilões on-line em tempo real, com tecnologia própria e um sistema totalmente seguro. Essa inovação garante que os compradores e investidores participem de leilões de forma prática, conveniente e com a garantia de um ambiente protegido para suas transações, permitindo que os clientes acessem e participem dos leilões de qualquer dispositivo com acesso à internet. Isso torna a negociação mais acessível, independentemente da localização geográfica e permitindo que vários bens possam ser leiloados.

“Nosso objetivo é dar acesso ao universo do leilão e suas possibilidades a um número cada vez maior de pessoas. Acreditamos que o leilão é uma excelente maneira de adquirir bens com ótimos preços, e queremos compartilhar essas vantagens com o maior número possível de indivíduos”, ressalta.

“Com o uso da tecnologia, colocamos o poder da negociação nas mãos dos clientes, proporcionando a eles a oportunidade de realizar ótimos negócios onde quer que estejam” , completa Vicente.

Além da conveniência, o leiloeiro também se destaca pelo seu compromisso com a transparência. “O próprio método de venda em leilão é guiado por legislações e regras que fiscalizam todo o processo, garantindo a legitimidade das transações. Isso estabelece uma base sólida para que os participantes confiem e se sintam seguros em suas negociações.”

A plataforma própria desenvolvida não se limita apenas à acessibilidade e à segurança. Ela também oferece recursos avançados para aprimorar a experiência dos clientes, como: sistemas de busca e categorização eficientes, informações detalhadas sobre os itens em leilão e uma variedade de serviços, como documentação e financiamento para veículos, despachante, vistoria especial, remoção e guarda de veículos. Tudo isso para simplificar e agilizar o processo de compra ou venda em leilão, para que os interessados possam desfrutar de uma experiência satisfatória, comenta Vicente.

“Queremos fornecer a nossos clientes todas as ferramentas, serviços e informações necessárias para que possam tomar decisões conscientes durante o processo de negociação”, destaca Vicente. “Por meio da nossa plataforma, eles têm acesso a recursos avançados que tornam a experiência mais fluida, segura e satisfatória.”

