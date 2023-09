Como a tecnologia está redefinindo as contratações de celebridades na publicidade

Marcelo Calone, conhecido como o “Compliance Man”, é o criador de uma tecnologia inovadora que assegura a assertividade nas contratações de celebridades, garantindo entregas bem-sucedidas nas negociações. Durante o processo de contratação, a expertise de sua equipe é fundamental na gestão de crises e conflitos.

Calone destaca que, muitas vezes, as marcas que buscam celebridades para contratar desconhecem completamente a reputação moral e as questões legais e éticas envolvendo essas personalidades. Converter esses desafios em oportunidades para reposicionar essas figuras no mercado corporativo não é uma tarefa fácil.

O “Compliance Man” desempenha um papel crucial nesse cenário, protegendo as marcas e reunindo uma equipe de especialistas em marca, comunicação, marketing, tecnologia, imprensa, audiovisual, eventos e relações públicas. Ao demonstrar um eficaz programa de conformidade, as marcas podem reduzir multas, otimizar processos e economizar em seus orçamentos.

O “Compliance Man” é essencial nesse contexto, pois compreende profundamente a lógica das políticas e procedimentos que desenvolve, tornando-se indispensável. Ele não apenas interpreta as regras, mas também as escreve e personifica.

Calone ressalta que as celebridades não podem mais ignorar os riscos, uma vez que as empresas estão revendo seus critérios de contratação. Ele enfatiza que contratar indivíduos com problemas de reputação moral e questões legais é equivalente a um desperdício de recursos, pois a audiência, autoridade, influência, presença e reputação digital são fundamentais.

Além disso, o compromisso ambiental, social e de governança também é crucial, e não é viável ter ídolos envolvidos em problemas legais, morais e regulatórios. Escândalos recentes tornaram a gestão de compliance a única solução viável para as celebridades, e especialistas destacam a importância da conformidade para evitar penalidades e proteger a reputação ao serem contratados por marcas.

Marcelo Calone argumenta que agora é fundamental adotar uma ética de responsabilização, em que somos responsáveis por nossas ações e decisões, guiando-nos por uma análise de risco. Como CEO e fundador de uma comunidade especializada em Compliance para marcas, mídias e personalidades, ele alerta que a gestão de conformidade abrange todos os processos e programas necessários para cumprir as diretrizes, leis, métricas, normas, políticas, regras e regulamentos que afetam a reputação moral de uma personalidade. Marcas que anteriormente subestimam essa questão agora enfrentam as consequências sob as rigorosas diretrizes de conformidade.

Hoje, o desafio central é gerenciar informações que possam sinalizar potenciais problemas no futuro. Ter controle sobre essas informações é um ativo fundamental para tomar decisões de contratação mais informadas.

