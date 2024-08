Como a skatista Rayssa Leal virou amuleto do Brasil na Olimpíada de Paris

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 8:10 Para compartilhar:

Desde que conquistou a medalha de bronze no skate street, Rayssa Leal está aproveitando a estada em Paris para acompanhar outros esportes na Olimpíada. E a atleta de 16 anos tem dado sorte para o Brasil. Via de regra, quando ela está nas arquibancadas assistindo a algum brasileiro na competição, o resultado é positivo.

A exceção foi na derrota para a Espanha, por 2 a 0, pela última rodada da fase de grupos do futebol feminino. Rayssa Leal, porém, não estava acompanhada da pelúcia da “Sininho” – a fada do desenho Peter Pan.

Depois que passou a carregar a pelúcia, a “Fadinha” do skate brasileiro trouxe sorte. Acompanhada da família, Rayssa viu a seleção eliminar a França nas quartas de final e, na terça-feira, esteve em Marselha, onde o Brasil garantiu vaga na final ao ganhar da Espanha, atual campeã mundial, por 4 a 2.

“Essa fada aqui (mostrando a pelúcia), não eu, essa aqui tem alguma coisa. No jogo que fui contra a Espanha, em Bordeaux, que nós perdemos de 2 a 0, eu estava sem ela. Foi o único jogo que perdemos. Depois que eu fui com ela, que me deram, que é da Disney, dizem que é mágico né. Tá explicado. É Brasil na final”, disse a skatista em seu perfil no Instagram.

Nas redes sociais, as jogadoras da seleção postaram stories tietando Rayssa Leal. Autora do gol da classificação sobre a França e de um na vitória diante da Espanha, a atacante Gabi Portilho exaltou a “Fadinha”. “Minha vida mudou depois que toquei nela, toquei mais uma vez só para garantir, o ouro vai vir”, escreveu Portilho em publicação em que aparece abraçando a skatista.

A sorte de Rayssa Leal se estende para o vôlei feminino. Ela acompanhou as vitórias sobre a Polônia, ainda na fase de grupos, e República Dominicana, nas quartas de final.

Rayssa Leal aproveitou para tietar as jogadoras. E também ser tietada. Em seu Instagram, a meio-de-rede Thaisa Daher postou uma foto carregando a skatista no colo e a chamou de “pé quente”.

No vôlei feminino, o Brasil faz a semifinal contra os Estados Unidos na quinta-feira, às 11h (horário de Brasília). Já no futebol, a final também será diante das americanas, no sábado, às 12h.