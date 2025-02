Como a série Severance usou o Parque Estadual de Minnewaska para explorar seus temas

Se há um outro universo que me intriga tanto quanto o das montanhas e o mundo lá fora, esse seria o da produção de séries. Não apenas pelo resultado final que vemos na tela, mas sim pelo processo invisível : As referências e os simbolismos (meu vício são achá-los) as escolhas estéticas, a forma como a luz, os cenários e os enquadramentos constroem significados. É claro que por isso Severance me fisgou desde seu lançamento. Bom, eu e todo mundo: A série tem 97% de aprovação (RottenTomatoes) e a primeira temporada foi indicada a 14 Emmy Awards.

Com uma estética minimalista, a série explora um conceito inquietante: E se fosse possível separar completamente sua vida profissional da pessoal? Em tempos de debates sobre saúde mental no trabalho, a inteligência artificial e o mais importante – os limites entre vida e carreira – Severance ressoa tipo como um espelho perturbador da nossa realidade.

Até aí, não teria porque trazer o tema a esta coluna. Acontece que o quarto episódio da produção da Apple TV+ saiu dos os corredores geométricos brancos e minimalistas da Lumon e foi parar no Minnewaska State Park Preserve – uma joia natural do estado de Nova York, localizada na região dos Shawangunk Mountains, a cerca de 140 km da cidade e com mais de 22.000 hectares de florestas, lagos cristalinos e penhascos dramáticos, que óbvio: dialoga visualmente com os dilemas existenciais apresentados na narrativa da série.

Logo na primeira cena, onde aparecem os quatro personagens principais entre os diversos penhascos e precipícios do parque a representação da dicotomia: Ficar ali em segurança ou “saltar” para o desconhecido ? E por aí vai. O cenário todo branco coberto de neve igual a estética fria da Lumon, a vastidão do parque que sugere uma falsa sensação de escape, o silêncio quase reverencial…Se dentro da empresa os funcionários estão presos em uma rotina artificialmente imposta, no Minnewaska a natureza trouxe um outro tipo de confinamento – mais sutil, porém poderoso igual.

Sobre o parque

Inúmeras cachoeiras, lagos cristalinos, densas florestas, penhascos íngremes e muitas trilhas de diversos níveis – tudo isso a uma hora e meia da cidade mais ocupada dos EUA: Nova York. O local funciona como um escape de bate-volta para uma imersão completa na natureza. Muitos moradores da cidade possuem casas nos arredores do parque inclusive.

Entre os pontos mais famosos estão os lagos Minnewaska e Awosting, de águas cristalinas ideais para mergulho durante os meses mais quentes. Além dos mais de 80 quilômetros de trilhas e uma das melhores regiões para escalada na Costa Leste dos EUA, o parque também se transforma em um paraíso para esportes de inverno, como esqui cross-country e snowshoeing, quando a neve cobre as trilhas e os penhascos.

Outro destaque são as cachoeiras, como a icônica Awosting Falls, (onde foi gravada a cena mais importante do episódio) que despenca em uma piscina natural rodeada por rochas imponentes.

Para explorar o parque com tempo, o local oferece um acampamento principal apenas para barracas com área de cozinha e banheiros. Não existem restaurantes ou cafés dentro da área, que é de preservação natural. São 24 vagas de drive-in (um veículo por local) e 26 vagas de walk-in. Todos os locais acomodam até duas barracas de quatro pessoas por unidade. Veículos recreativos não são permitidos. O acampamento está aberto de Maio a Novembro, se o tempo permitir.

Existem diversas opções de hospedagem nas redondezas do parque, que vão desde hoteis boutique e pousadas charmosas até resorts e cabanas rústicas para quem busca uma experiência mais próxima da natureza.Na região, a cidade de New Paltz e Gardiner são destinos para quem busca não apenas aventura ao ar livre, mas também vinhos, cervejas artesanais e a culinária farm-to-table.

Hospedagem

Wildflower Farms, Auberge Resorts Collection

Um dos hotéis mais luxuosos da região, com bangalôs sofisticados, spa e uma experiência imersiva na natureza. Ideal para quem quer

Mohonk Mountain House

Um resort histórico com vista para o Lago Mohonk. Oferece refeições inclusas, spa, trilhas e atividades ao ar livre. É um dos ícones da região.

Minnewaska Lodge

Acomodações aconchegantes com vista para as montanhas Shawangunk. Perfeito para quem busca tranquilidade e proximidade do parque.