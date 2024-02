Como a NASA alertaria o mundo sobre um ataque de asteróide na Terra

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/02/2024 - 0:38 Para compartilhar:

Uma agência governamental que monitoriza eventos de extinção explicou como alertaria os oito mil milhões de habitantes do planeta sobre a destruição iminente se um asteróide devastador se aproximasse da Terra.

O Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA foi encarregado de identificar uma ameaça iminente com décadas de antecedência. No mês passado, a agência disse que a Terra estava livre de uma probabilidade projetada de 1 em 10 milhões de colisão em 3 de março.

“Definitivamente queremos encontrar todos eles antes que eles nos encontrem”, disse Lindley Johnson, executivo-chefe do programa do Escritório de Coordenação de Defesa Planetária, ao Business Insider no sábado.

O gabinete de Johnson mantém um registo dos 2.300 asteróides conhecidos no sistema solar, com um olhar especialmente atento aos cerca de 150 que poderão causar um evento de extinção.

Se um impacto apocalíptico fosse iminente, uma coligação global de astrónomos chamada Rede Internacional de Alerta de Asteróides seria avisada. Se concordassem com a ameaça, a situação agravaria-se.

“Não tenho um telefone vermelho na minha mesa nem nada”, disse Johnson. “Mas temos procedimentos formais pelos quais seria fornecida a notificação de um impacto grave.”

Se o asteróide se dirigisse para os EUA e não parecesse suficientemente grande para impactar outros países, a Casa Branca seria notificada e seria emitida uma declaração pública.

Se se esperasse que a rocha espacial tivesse um impacto internacional, o Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior se envolveria.

Tal cenário foi satirizado na sátira da Netflix de 2021, “Don’t Look Up”, quando a ganância e a inépcia levaram os líderes dos EUA a falhar na sua resposta a uma rocha espacial iminente que acabou por exterminar a humanidade.

No entanto, a NASA testou uma opção que foi avaliada pelos responsáveis ​​fictícios do filme – desviar um asteroide perigoso com um projétil humano.

A agência colidiu com uma pequena nave espacial contra uma rocha espacial de 161 metros de largura, a milhões de quilômetros de distância, a 24.000 quilômetros por hora, em 2022, desviando com sucesso o seu curso num teste de uma missão potencialmente salvadora da Terra.

A NASA planeja tentar mais métodos de deflexão no futuro, incluindo uma técnica de “trator gravitacional”, onde uma espaçonave seria implantada para seguir um asteróide e puxá-lo para fora de órbita com a gravidade.

As autoridades também estão estudando a possibilidade de usar um feixe de íons para mudar o curso da rocha espacial.

No entanto, essas opções não seriam viáveis ​​se o asteróide fosse detectado menos de cinco anos antes de um impacto iminente, e se houvesse apenas alguns meses de aviso, não haveria muito a ser feito para evitar a crise, de acordo com o artigo.

A próxima colisão potencial que os cientistas identificaram será em 2182.

Há uma chance de 1 em 2.700 de que Bennu, um pequeno asteróide próximo à Terra, colida com a Terra naquele ano, de acordo com a NASA. Para que isso acontecesse, Bennu precisaria passar por um “buraco de fechadura gravitacional” em 2135.

Esperamos que o aviso prévio ajude a raça humana a evitar o tipo de catástrofe comicamente retratada em “Don’t Look Up”.





“Isso nos dá bastante tempo para tentar fazer algo a respeito deles enquanto ainda estão no espaço, para evitarmos completamente qualquer catástrofe aqui na Terra”, disse Johnson.

Tal colisão provocaria uma explosão igual a 24 bombas nucleares, segundo o artigo.

Um asteróide teria que ter pelo menos 140 metros de diâmetro e cruzar a órbita da Terra a metade da distância do Sol ou menos para ser considerado “potencialmente perigoso”.

Quando o criador de Chicxulub, com 10 quilômetros de largura, atingiu a área em torno da Península de Yucatán, no México, há 66 milhões de anos, a sua onda de choque foi dois milhões de vezes mais poderosa do que uma bomba de hidrogênio, de acordo com o relatório.

Um impacto semelhante de extinção em massa desmoronaria cidades e desencadearia tsunamis, ao mesmo tempo que deixaria uma nuvem de detritos quentes que bloquearia o sol e congelaria o planeta, tornando-o inóspito para a maior parte da vida.

