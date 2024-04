Como a crise migratória da Venezuela afeta a zona franca de Curaçao

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/04/2024 - 11:27 Para compartilhar:

Curaçao quer “normalizar” a troca com a Venezuela, que já representou 60% do comércio em sua zona franca, uma parte essencial de sua economia. Há um ano, o país reabriu a fronteira após um longo fechamento, mas com outro obstáculo: as restrições migratórias para venezuelanos, que desde 2021 precisam de visto para entrar na ilha.

O documento foi imposto em meio ao grande êxodo causado pela crise econômica e política que, segundo a ONU, levou mais de sete milhões de pessoas a deixarem a Venezuela. Curaçao, com cerca de 150.000 habitantes, recebeu cerca de 14.000 venezuelanos.

Ao mesmo tempo, entre 2019 e 2023, diferenças diplomáticas mantiveram fechadas as fronteiras da Venezuela com Curaçao, Aruba e Bonaire – ilhas caribenhas autônomas pertencentes ao Reino dos Países Baixos.

“Os anos de fechamento foram um golpe imenso”, disse à AFP Jacqueline Jansen, diretora-geral da Curinde (Empresa de Desenvolvimento Industrial e de Comércio Internacional de Curaçao, na sigla em inglês), organização mista, estatal e privada, que comanda as zonas francas neste país do Caribe.

“Temos que aproveitar que a fronteira foi reaberta. Muitas pessoas não sabem como obter um visto (…), então, esse é um assunto importante”, acrescentou.

Durante a reabertura, a Curinde lançou um programa para facilitar os trâmites de visto para comerciantes da Venezuela, com o objetivo de organizar grupos que chegaram por meio de um convite para reativar o comércio.

Um projeto piloto foi feito com visitantes de Cuba: “Cada grupo consistia em cerca de 20 ou 30 pessoas. (…) O Ministério das Relações Exteriores de Curaçao considerou que funcionou bem e disse: ‘Ok, se há mercado (na Venezuela), por que não?”, explicou Jansen.

Os Países Baixos “simplesmente, em relação ao visto, querem ter controle” e “estão nos reconhecendo como uma empresa que pode exercer esse controle”, garante a diretora.

– Paralisação –

A gerente de contas com clientes da Curinde, Giovanni Boekhoudt, explicou que “a Venezuela era responsável por 60% do comércio da zona franca”, com cerca de 20.000 visitantes por ano e uma troca que ultrapassou os US$ 400 milhões (R$ 2 bilhões).

O fechamento e a pandemia causaram uma paralisação, e em 2021 o número de visitantes venezuelanos despencou para um mínimo de apenas 22.

O bloqueio das fronteiras fez comerciantes maiores readaptarem seus envios por meio de países como a Jamaica, o que aumentou os custos e desencorajou empresas de pequenos capitais, ressaltou Boekhoudt.

A zona franca do porto de Curaçao foi estabelecida no final da década de 1950, com uma área de 300.000 m² de contêineres e galpões, focada principalmente nos setores têxtil e farmacêutico, além de produtos como álcool e tabaco.

Os volumes de negócios são modestos em comparação com as zonas francas do Panamá, República Dominicana ou Costa Rica, mas têm um peso significativo no PIB da ilha – 5%, de acordo com a Associação de Zonas Francas das Américas (AZFA).

De acordo com a AZFA, as exportações das mais de 700 zonas francas estabelecidas na região são estimadas em US$ 38 bilhões (R$ 196,1 bilhões).

