Commodities/China: importação de milho cai 16,3% em junho; soja avança 24,5%

São Paulo, 18 – As importações chinesas de milho somaram 1,85 milhão de toneladas em junho de 2023, queda de 16,3% na comparação com igual mês de 2022, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 18, pelo Departamento de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). Em termos de valores, as importações de milho no período totalizaram US$ 438,3 milhões, baixa de 9,8% ante igual mês do ano passado. Nos seis primeiros meses do ano, a China importou 12,03 milhões de toneladas do cereal, recuo de 11,5% na comparação anual.

Segundo a Gacc, a China importou 10,3 milhões de toneladas de soja no sexto mês do ano, avanço de 24,5% ante igual período do ano anterior. Em termos de valores, as importações de soja no período totalizaram US$ 4,234 bilhões. No primeiro semestre, as importações somaram 52,57 milhões de toneladas, 13,6% a mais do que o registrado no ano passado.

Em relação ao derivado da oleaginosa, os chineses importaram 50 mil toneladas de óleo de soja, aumento de 55% na comparação com junho do ano passado. Em termos de valores, houve um acréscimo de 50,7% em junho, para US$ 44,24 milhões. Entre janeiro e junho, as importações avançaram 40,2%, para 180 mil toneladas.

As importações chinesas de trigo alcançaram 820 mil toneladas no mês passado, volume 58,7% superior ao registrado em igual mês de 2022. O valor corresponde a US$ 2,05 milhões, alta de 56,8% ante junho do ano passado. Nos primeiros seis meses deste ano, as importações somaram 8,01 milhões de toneladas, aumento de 62,1% ante igual período do ano passado.

A China importou 80 mil toneladas de algodão em junho, recuo de 49% ante igual período de 2022. As importações de algodão no primeiro semestre foram de 580 mil toneladas, queda de 49,6% ante 2022.

As compras chinesas de óleo de palma atingiram 230 mil toneladas em junho de 2023, volume 215,2% maior do que o importado um ano antes. De janeiro a junho, as importações somaram 1,62 milhão de toneladas, avanço de 187,5% ante um ano atrás.

De lácteos, 260 mil toneladas foram importadas pela China no sexto mês do ano, 8,2% a mais do que foi registrado em igual período do ano anterior. Em seis meses, as importações foram de 1,55 milhão de toneladas, queda de 12,9% na comparação anual.

As importações chinesas de açúcar somaram 40 mil toneladas em junho, baixa de 71,1% ante o registrado no ano anterior. Nos seis primeiros meses de 2023, o volume caiu 37,7%, para um acumulado de 1,10 milhão de toneladas.

As compras de fertilizantes foram de 1,21 milhão de toneladas, aumento de 87,4% ante junho de 2022. De janeiro a junho, as importações somaram 6,04 milhões de toneladas, avanço de 31,7% ante igual período do ano passado.

As importações chinesas de carne bovina totalizaram 230 mil toneladas em junho de 2023, 1,9% a mais ante igual período do ano anterior. Nos primeiros seis meses deste ano, foram reportadas compras de 1,23 milhão de toneladas, avanço de 6,8% em relação a 2022.

De carne suína, os chineses importaram 130 mil toneladas no sexto mês do ano, avanço de 4,5% na comparação com o ano passado. Entre janeiro e junho, as importações subiram 16,5%, para 940 mil toneladas.

