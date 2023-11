Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2023 - 7:30 Para compartilhar:

São Paulo, 23 – Os contratos futuros de commodities agrícolas negociados nas bolsas norte-americanas de Nova York (ICE Futures US) e de Chicago (CBOT) não ocorrem nesta quinta-feira (23) por causa do feriado do dia de Ação de Graças. O mercado de commodities agrícolas da Bolsa de Londres (ICE Futures Europe) funciona normalmente. As bolsas dos EUA voltam a operar na quinta-feira, dia 24.

