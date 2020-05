Commerzbank tem prejuízo maior do que o esperado no 1° trimestre

O Commerzbank informou hoje que teve prejuízo líquido de 295 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020, revertendo lucro de 122 milhões de euros apurado no mesmo período do ano passado. O segundo maior banco da Alemanha atribuiu o resultado a um impacto negativo de 479 milhões de euros gerado pela pandemia de coronavírus.

Analistas consultados pela FactSet previam perda menor do Commerzbank entre janeiro e março, de 197 milhões de euros.

Por volta das 4h40 (de Brasília), a ação do Commerzbank operava em forte queda de 4,6% na Bolsa de Frankfurt.