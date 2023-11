Commerzbank mais que triplica lucro no 3º trimestre e supera expectativas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 7:04 Para compartilhar:

O Commerzbank divulgou nesta quarta-feira (8) que teve lucro líquido após impostos de 684 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023, mais do que triplicando o ganho de 195 milhões de euros obtido em igual período do ano passado. Na mesma comparação, a receita do segundo maior banco da Alemanha cresceu 46%, a 2,75 bilhões de euros.

Os resultados trimestrais superaram as expectativas de analistas, que previam lucro de 611 milhões de euros e receita de 2,67 bilhões de euros.

Apenas a receita com juros do Commerzbank somou 2,17 bilhões de euros no trimestre, alta de 34% e também acima do consenso, de 2,08 bilhões de euros.

Para 2023, o Commerzbank projeta lucro líquido em torno de 2,2 bilhões de euros, ante 1,4 bilhão de euros no ano passado. Para a receita, a previsão é que avance de 9,5 bilhões de euros para cerca de 10,6 bilhões de euros de um ano para o outro.

