Commerzbank lucra mais que o esperado no 4º trimestre, mas decepciona em receita

O Commerzbank divulgou nesta quinta-feira, 15, que teve lucro líquido de 395 milhões de euros no quarto trimestre de 2023, menor do que o ganho de 472 milhões de euros apurado em igual período de 2022. Na mesma comparação, a receita do segundo maior banco da Alemanha subiu de 2,36 bilhões de euros para 2,41 bilhões de euros.

Analistas haviam previsto lucro trimestral menor, de 361 milhões de euros, mas receita maior, de 2,45 bilhões de euros, segundo consenso fornecido pelo próprio banco. Apenas a receita com juros do Commerzbank somou 2,13 bilhões de euros no trimestre, alta de 8,5% na comparação anual.

Para 2024, o Commerzbank projeta que a receita com juros diminuirá para cerca de 7,9 bilhões de euros, devidos em parte a expectativas de cortes de juros. Fonte: Dow Jones Newswires.

