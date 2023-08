Commerzbank lucra 20% mais e tem receita com juros recorde no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 7:14 Compartilhe

O Commerzbank divulgou nesta sexta-feira, 4, que teve lucro líquido de 565 milhões de euros no segundo trimestre de 2023, valor 20% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado. Na mesma comparação, a receita com juros do segundo maior banco da Alemanha saltou 44%, ao nível recorde de 2,13 bilhões de euros. Para 2023, o Commerzbank reiterou que projeta lucro bem acima do resultado do ano passado e elevou sua expectativa para a receita com juros, de cerca de 7 bilhões de euros para 7,8 bilhões de euros. Já para a receita líquida com comissões, a previsão é de resultado um pouco menor do que o de 2022. Fonte: Dow Jones Newswires.

