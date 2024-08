Commerzbank amplia lucro semestral para 1,09 bilhão de euros, mas decepciona no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 8:56 Para compartilhar:

O Commerzbank, segundo maior banco da Alemanha, divulgou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de 1,09 bilhão de euros no primeiro semestre de 2024, um pouco maior do que o ganho de 950 milhões de euros apurado em igual período do ano passado.

Apenas no segundo trimestre, porém, o lucro líquido atribuível a acionistas do Commerzbank caiu para 538 milhões de euros, ante 565 milhões de euros no mesmo intervalo de 2023. Analistas previam lucro trimestral ligeiramente maior, de 539 milhões de euros, segundo consenso fornecido pelo próprio banco.

Já a receita com juros no trimestre recuou para 2,08 bilhões de euros, de 2,13 bilhões de euros um ano antes, vindo em linha com o consenso do mercado.

Para 2024, o Commerzbank confirmou projeções de que o lucro líquido atribuível a acionistas supere o do ano passado, de 2,2 bilhões de euros, e de que a receita com juros fique em cerca de 8,1 bilhões de euros, com potencial de ser maior.

O Commerzbank também anunciou uma recompra de ações no valor de 600 milhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.