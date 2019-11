Comlurb recolhe 14,4 toneladas de resíduos durante show de Sandy & Júnior

Rio – A Comlurb recolheu 14,4 toneladas de resíduos, sendo 10,2 toneladas em materiais potencialmente recicláveis do show da dupla Sandy e Junior, que aconteceu no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, na noite deste sábado.

As equipes operacionais realizaram os serviços de varrição, esvaziamento de papeleiras e coleta, e deram destinação final adequada aos resíduos gerados na fase de montagem, durante o evento e desmontagem. Foram mobilizados 310 garis, que se revezaram em três turnos de trabalho, desde as 8h de sábado até as 8h de domingo, com apoio de três caminhões compactadores. A Companhia disponibilizou ainda 300 contêineres na área interna para facilitar que os frequentadores fizessem o descarte correto dos resíduos.

Além da área interna, a Comlurb fez ainda a limpeza do entorno e das principais vias de acesso ao Parque Olímpico, com 53 garis e dois compactadores. A Comlurb destinou os resíduos potencialmente recicláveis para os catadores cooperativados credenciados pela Companhia nas centrais de triagem em Irajá e Bangu. Durante o evento, uma equipe da Coleta Seletiva realizou a segregação do material para garantir o aumento do percentual de resíduos recicláveis em relação à quantidade total de lixo gerado. Os resíduos orgânicos foram levados ao EcoParque do Caju, da Comlurb, para serem utilizados na Unidade de Biometanização, onde serão transformados em biogás para geração de energia, biocombustível ou condicionador de solos, e para compostagem.