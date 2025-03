Comitivas de EUA e Rússia discutem por 12h sobre guerra em Kiev

ROMA, 24 MAR (ANSA) – As negociações ocorridas nesta segunda-feira (24) em Riad, na Arábia Saudita, entre as delegações de Estados Unidos e Rússia sobre a guerra na Ucrânia acabaram depois de 12 horas.

Ainda não há informações sobre os assuntos discutidos durante a cúpula, mas Grigory Karasin, chefe do comitê de relações exteriores do Senado de Moscou e um dos membros da comitiva russa, declarou que as conversas foram “interessantes” e “criativas”.

“As negociações estão a todo vapor e ainda em andamento. Há uma discussão interessante sobre tópicos bastante oportunos. Eu diria que as negociações estão ocorrendo de forma criativa”, avaliou.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as delegações não planejam assinar nenhum documento após as negociações. Já segundo a mídia russa, uma declaração conjunta sobre o resultado da cúpula deverá ser divulgada apenas amanhã (25).

Peskov também mencionou que as negociações de hoje deverão resultar em um possível acordo para garantir a navegação segura de navios comerciais no Mar Negro.

“Nem todas as negociações necessariamente terminam com documentos e acordos de larga escala. É importante sempre manter contato e entender o ponto de vista de cada um”, afirmou Karasin, citado pela agência Interfax.

Ao mesmo tempo da cúpula na Arábia Saudita, o Kremlin informou que Vladimir Putin e Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidentes da Rússia e dos Emirados Árabes Unidos, respectivamente, discutiram o “diálogo” entre russos e americanos e o “objetivo de encontrar maneiras de resolver pacificamente o conflito” na Ucrânia. (ANSA).