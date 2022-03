Comitê Paralímpico exclui atletas russos e bielorrussos dos Jogos de Inverno

O Comitê Paralímpico Internacional (CPI) voltou atrás e anunciou nesta quinta-feira (3) que os atletas russos e bielorrussos estão excluídos dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim devido à invasão da Ucrânia.

O anúncio reverte a decisão de quarta-feira que permitia a presença dos atletas dos dois países no evento, que começará na sexta-feira, mas sob bandeira neutra e sem aparecer no quadro de medalhas.

O CPI justificou a decisão ao afirmar que muitos comitês de países participantes, equipes e atletas haviam ameaçado não competir caso fosse permitida a presença de russos e bielorrussos, o que “colocava em risco a viabilidade” do evento.

“Para preservar a integridade dos Jogos e a segurança de todos os participantes, decidimos rejeitar as as participações de atletas do RPC (Comitê Paralímpico Russo) e do NPC Belarus (Comitê Nacional Paralímpico de Belarus)”, afirma o CPI em um comunicado.

“Garantir a segurança dos atletas é de suma importância para nós. A situação na vila olímpica está escalando e se tornou insustentável”, completa a nota.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) havia recomendado esta semana a exclusão dos atletas russos e bielorrussos de todas as competições.

O presidente do Comitê Paralímpico Internacional, o brasileiro, havia justificado inicialmente a decisão de permitir a presença dos atletas russos e bielorrussos ao alegar que os estatutos não permitiam o veto antes de uma assembleia general prevista para acontecer nos próximos meses.

