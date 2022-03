Comitê Paralímpico exclui atletas russos e bielorrussos dos Jogos de Inverno

Mudança de opinião em menos de 24 horas: sob pressão, o Comitê Paralímpico Internacional (CPI) voltou atrás e anunciou nesta quinta-feira (3) que os atletas russos e bielorrussos estão excluídos dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim devido à invasão da Ucrânia.

O anúncio reverte a decisão de quarta-feira que permitia a presença dos atletas dos dois países (Belarus colabora na ofensiva da Rússia) no evento, que começará na sexta-feira, mas sob bandeira neutra e sem aparecer no quadro de medalhas.

O CPI justificou a decisão ao afirmar que muitos comitês de países participantes, equipes e atletas haviam ameaçado não competir caso fosse permitida a presença de russos e bielorrussos, o que “colocava em risco a viabilidade” do evento.

Os Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim acontecerão de 4 a 13 de março.

“Para preservar a integridade dos Jogos e a segurança de todos os participantes, decidimos rejeitar as as participações de atletas do RPC (Comitê Paralímpico Russo) e do NPC Belarus (Comitê Nacional Paralímpico de Belarus)”, afirma o CPI em um comunicado.

“Garantir a segurança dos atletas é de suma importância para nós. A situação na vila olímpica está escalando e se tornou insustentável”, completa a nota.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) havia recomendado esta semana a exclusão dos atletas russos e bielorrussos de todas as competições.

O presidente do Comitê Paralímpico Internacional, o brasileiro Andrew Parsons, havia justificado inicialmente a decisão de permitir a presença dos atletas russos e bielorrussos ao alegar que os estatutos não permitiam o veto antes de uma assembleia general prevista para acontecer nos próximos meses.

Mas a decisão foi muito criticada por vários países.

Em uma entrevista coletiva, Parsons falou aos 83 atletas dos dois países afetados.

“Sentimos que sejam afetados pelas decisões que seus governos tomaram na semana passada”, declarou a respeito da ofensiva iniciada pela Rússia na Ucrânia, com a cooperação de Belarus.

“Vocês são vítimas dos atos de seus governos”, acrescentou.

Apesar das dificuldades provocada pelo conflito, a delegação ucraniana chegou a Pequim na quarta-feira.

Na edição de 2018 dos Jogos Paralímpicos de Inverno em Pyeongchang, os ucranianos conseguiram vários pódios no esqui e no biatlo. A delegação conquistou um total de 22 medalhas, sete delas de ouro, e terminou em sexto lugar na classificação geral.

