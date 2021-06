Comitê italiano aprova reabertura de discotecas ao ar livre

ROMA, 26 JUN (ANSA) – O Comitê Técnico Científico da Itália enviou um parecer nesta sexta-feira (25) ao governo nacional no qual autoriza a reabertura de casas noturnas, mas apenas ao ar livre, em todas as regiões classificadas como zona branca, a menos restritiva.

As autoridades sanitárias, no entanto, fixaram uma série de regras, como a entrada limitada a no máximo 50% da capacidade do local, incluindo funcionários, e o uso obrigatório do “passe verde”.

Para entrar na discoteca, o cliente deverá apresentar um teste negativo para a Covid-19 realizado em até 48 horas antes da entrada, certificado de vacinação (será aceito também apenas a primeira dose se ela ocorreu há 15 dias) ou certificado de completa cura após o contágio (validade de 180 dias).

Além disso, os dados e contatos dos visitantes serão guardados durante 14 dias, de forma a permitir o rastreio em caso de necessidade. “Eles vão reabrir com o passe verde e com recomendações específicas. A data fica por conta do governo”, confirmou o coordenador do CTS, Franco Locatelli.

No parecer, o comitê responsável por assessorar o governo no combate à pandemia do novo coronavírus informa que “os usuários devem estar cientes de que essas atividades estão entre as que apresentam maior risco de contrair e transmitir o vírus, sendo necessário, portanto, adotar comportamentos responsáveis e de forma a reduzir o risco de transmissão”.

Além disso, o CTS lembrou que os jovens fazem parte do principal público visto nas discotecas e, atualmente, eles são os com a menor cobertura vacinal e os mais suscetíveis à propagação da variante Delta, caracterizada por maior capacidade infecciosa do que as cepas atualmente em circulação.

Agora, cabe ao ministro da Saúde, Roberto Speranza, assinar o decreto para fixar a data de reabertura das casas noturnas. A expectativa é de que o funcionamento seja retomado no dia 3 ou 10 de julho. (ANSA)

