Comitê do Congresso nos EUA fala em ‘sérias preocupações’ sobre conduta da Amazon

O Comitê do Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos investiga companhias de tecnologia e deve questionar se a Amazon buscou enganar os legisladores durante testemunho em juramento, de acordo com um memorando ao qual o The Wall Street Journal teve acesso. A suspeita ocorre após uma matéria do próprio WSJ que detalhava o uso pela companhia de dados de terceiros para desenvolver seus produtos.

“Esta reportagem levanta preocupações sobre a aparente falta de sinceridade da Amazon diante do Comitê com relação a uma questão que é central para nossa investigação”, afirma o presidente do comitê, Jerrold Nadler, no memorando. O comitê conduz uma investigação antitruste bipartidária sobre as grandes companhias de tecnologia desde junho do ano passado. A Amazon tem afirmado que segue a legislação.