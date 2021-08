Comitê do CDPC aprova linha de R$1,3 bi para setor cafeeiro após geadas

SÃO PAULO (Reuters) – O comitê técnico do Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC) aprovou nesta sexta-feira a destinação de uma reserva de 1,3 bilhão de reais em recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) para auxílio a produtores afetados pelas geadas recentes no Brasil.

O movimento é um passo inicial para que a medida seja adotada, uma vez que a proposta do comitê técnico ainda seguirá para análise do CDPC e, se aprovada, para subsquente votação do Conselho Monetário Nacional (CMN), que se reunirá no próximo dia 26.

O presidente do Conselho Nacional do Café (CNC), Silas Brasileiro, havia adiantado na última terça-feira, após reunião com representantes dos ministérios da Agricultura e Economia, que uma proposta de 1 bilhão de reais em financiamentos do Funcafé deveria ser encaminhada pelo setor ao CMN.

De acordo com nota publicada nesta sexta pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a ideia central da proposta é criar uma linha de financiamento para os cafeicultores atingidos, embora condições, prazos, taxas, carência e o período de reembolso ainda precisem ser definidos.

“Utilizar os recursos do Funcafé para essa finalidade é uma forma de garantir a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva”, disse o presidente da Comissão Nacional do Café da CNA, Breno Mesquita.

Para ele, o recurso surge em momento providencial e atende a uma demanda imediata do setor.

Em nota à parte, também divulgada nesta sexta, o Ministério da Agricultura afirmou que, se aprovada, a disponibilização desse valor para os agentes financeiros será feita após a efetiva avaliação das perdas ocorridas pela geada nas regiões de produção, cujo levantamento está sendo conduzido pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

“A estimativa é que no próximo mês de setembro já tenhamos um quadro real da situação”, disse o diretor de Departamento de Comercialização e Abastecimento da pasta, Silvio Farnese.

Estimativas preliminares divulgadadas pela Conab após as fortes geadas do último dia 20 de julho indicaram que o fenômeno pode ter atingido até 200 mil hectares cultivados com café arábica, ou 11% do total da área destinada à variedade no país.

(Por Gabriel Araujo)

Veja também