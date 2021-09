Comitê de Tôquio revela que hospitalizados por Covid superaram em 5 vezes os números divulgados

Próximo dos dois meses de encerramento dos Jogos de Tóquio, o Comitê Organizador do evento informou nesta quarta-feira (29) que o número de infectados por Covid-19 no Japão durante o evento cinco vezes maior do que o informado.

Na época, o Comitê de Tóquio disse que apenas cinco pessoas tinham sido internadas por conta da doença, o que posteriormente foi atualizado para 25.

“Os cinco primeiros que relatamos foram o número de residentes no exterior que foram hospitalizados. Nós divulgamos esses números para avaliar o quanto as pessoas do exterior sobrecarregariam o sistema médico”, disse o presidente-executivo Toshiro Muto.

Agora, a dúvida é se também haverá atualizações nos números de infectados de pessoas relacionadas aos Jogos. Contando a Olimpíada e a Paralimpíada, o comitê divulgou um total de 529 pessoas com a doença causada pelo coronavírus.

