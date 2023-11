Comitê de combate ao greening é vitória do setor, afirma Fundecitrus

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2023 - 16:12 Para compartilhar:

São Paulo, 27 – O Fundecitrus considerou uma “vitória” do setor a decisão do governo de São Paulo de criar o Comitê Estadual de Combate ao Greening. O decreto que criou o grupo, que reunirá cinco secretarias da gestão estadual, além de representantes da iniciativa privada e da academia, e será responsável pela elaboração e implementação de um plano de contenção do avanço do greening, foi assinado na sexta-feira, 24, pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o secretário de Agricultura, Guilherme Piai.

A doença vem causando perdas na citricultura brasileira, principalmente no cinturão citrícola do Estado de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro.

“A criação do comitê reforça a importância da força tarefa no atual cenário da citricultura. A quatro mãos buscaremos a solução para o greening”, disse em nota o gerente-geral do Fundecitrus, Juliano Ayres.

Segundo o Fundecitrus, entre as ações do comitê estão campanhas de conscientização e orientações em relação à doença, maior fiscalização de pomares abandonados e o investimento em pesquisas para soluções e novas tecnologias para o controle do avanço da doença a médio e longo prazo.

