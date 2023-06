Comitê Dante Alighieri de Rosário diz que Congresso o encoraja

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/06/2023 - 16:50 Compartilhe

ROSÁRIO, 23 JUN (ANSA) – “A organização do Congresso Dante Alighieri representa para o comitê de Rosário e para toda a comunidade italiana da Argentina uma grande honra, uma grande satisfação. E nos encoraja a continuar na esteira da divulgação da língua e da cultura italiana, que tem sido o nosso principal objetivo, desde o momento em que nascemos, há 113 anos”. Esta é a mensagem do presidente do Comitê Dante Alighieri de Rosário, Amadeo Lombardi, que reforça que “esta é também uma forma de homenagear a querida e inteira Itália”. (ANSA).

