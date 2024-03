Comissários de bordo da Lufthansa anunciam greve

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 09/03/2024 - 19:31 Para compartilhar:

Sindicato Ufo convocou cerca de 19 mil funcionários de cabine da companhia aérea alemã a paralisarem serviços na terça-feira em Frankfurt e na quarta-feira em Munique. País vive onda de greves nos transportes.A onda de greves parece não ter fim na Alemanha. Após mais uma semana de paralisações nos transportes urbanos, nos trens da Deutsche Bahn e do pessoal de terra da Lufthansa, agora é a vez dos comissários de bordo da companhia aérea alemã cruzarem os braços. Os trabalhos serão interrompidos em Frankfurt e em Munique na próxima semana.

O sindicato Ufo convocou neste sábado (09/03) cerca de 19 mil comissários de bordo da Lufthansa e da Lufthansa Cityline para aderirem à grave na terça e quarta-feira. Segundo o sindicato, o serviço será paralisado das 4h às 23h de terça-feira em todas as partidas de Frankfurt e, na quarta-feira, em todas as de Munique. A Lufthansa opera voos diários para o Brasil dos dois aeroportos, motivo pelo qual muitos brasileiros também podem ser afetados.

O Ufo ressalta que a paralisação ocorre após a empresa, na quinta-feira, ter anunciado um resultado recorde de quase 1,7 bilhão de euros de lucro líquido – o terceiro melhor da história da companhia.

"O pessoal de cabine agora também deve usufruir deste bom resultado e as concessões feitas durante a crise do coronavírus devem ser suficientemente compensadas", disse Joachim Vázquez Bürger, diretor-executivo do Ufo.

A decisão foi tomada em votação na quarta-feira, com mais de 96% de aprovação, segundo o sindicato.

O que está em jogo

O Ufo pede um aumento de 15% nos salários para os aproximadamente 18 funcionários de cabine da Lufthansa e os quase 1 mil da Cityline por um período de 18 meses e um bônus de compensação da inflação de 3 mil euros.

Fundado em 1992, o Ufo é um sindicato setorial que representa exclusivamente os comissários de bordo, principalmente das companhias Condor e Lufthansa. Tem como seu principal concorrente o sindicato DGB ver.di, que também quer organizar uma greve dos comissários de bordo. Uma cooperação entre os dois sindicatos, no entanto, é improvável.

Em 2022, após a crise do coronavírus, o Ufo foi o único sindicato do Grupo Lufthansa a abster-se de uma ação sindical. No acordo coletivo, principalmente os grupos salariais mais baixos foram contemplados com um aumento, mas o bônus de compensação inflacionária foi adiado para a atual rodada de negociação.

Segundo a Lufthansa, cerca de 100 mil passageiros deverão ser afetados pela greve. "Lamentamos que agora haja uma greve em vez de negociações e que o sindicato esteja desnecessariamente conduzindo a disputa de negociação coletiva às custas de nossos passageiros", disse o gerente de recursos humanos da companhiaLufthansa, Michael Niggemann. "Continuamos prontos para o diálogo e pedimos ao Ufo que se sente novamente conosco à mesa de negociações", acrescentou.

A empresa disse que os passageiros receberão informações sobre cancelamentos e opções de remarcação neste domingo, ao longo do dia, por e-mail ou pelo aplicativo da Lufthansa.

Vários conflitos tarifários na Lufthansa

A Lufthansa está envolvida em disputas de negociação coletiva em diversas áreas. Na quinta e sexta-feira passada, o sindicato ver.di convocou o pessoal de terra da Lufthansa para uma greve, cujos efeitos ainda eram sentidos na manhã deste sábado, com alguns cancelamentos e atrasos.

Os funcionários da subsidiária de frete Lufthansa Cargo já haviam parado e, antes disso, os da Lufthansa Technik, da Lufthansa Aviation Training e da Lufthansa Technical Training.

Em fevereiro, foram realizadas três paralisações na disputa salarial de cerca de 25 mil funcionários de terra da Lufthansa, cada uma das quais paralisou o tráfego de passageiros por cerca de um dia.

A Ver.di exige 12,5% a mais de salário e um bônus de compensação da inflação por um ano. Até o momento, a Lufthansa ofereceu salários 10% mais altos por um prazo de 28 meses.

