Comissário da UE diz que é cedo demais para dizer que zona do euro está em estagflação

Comissário da União Europeia (UE) para Economia, Paolo Gentiloni disse nesta segunda-feira, 11, achar cedo demais para dizer que a zona do euro está em ‘estagflação’ – termo que descreve um quadro de alta inflação combinada com estagnação do crescimento econômico. O comentário foi feito em entrevista à Bloomberg, após a divulgação das projeções econômicas da Comissão Europeia.

Gentiloni observou que, de fato, é um momento de desaceleração do crescimento, mas notou que o bloco projeta uma recuperação no ano que vem. “É por isso que eu não chamaria abruptamente de estagflação”, comentou.

Ele destacou ainda que estava claro que uma recessão foi evitada, “algo que não era óbvio apenas 9 meses atrás”.

