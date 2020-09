Comissário da NBA diz que nova temporada deverá começar só no início de 2021

O comissário da NBA, Adam Silver, disse acreditar que a temporada 2020-2021 só deverá começar no início do próximo ano, o melhor momento, segundo ele, para as equipes voltarem a jogar em seus respectivos estádios com a presença do público.

“Na minha opinião, não haverá uma temporada antes do início de 2021. Quanto mais aprendemos, mais continuo a acreditar que as coisas vão melhorar em janeiro”, disse Silver à CNN.

“O objetivo para nós é que a próxima temporada seja normal, com 82 jogos e playoffs. E se o ideal é começar no Natal, parece improvável, no mínimo, janeiro é o melhor compromisso porque o objetivo é jogar diante do público”, acrescentou ele.

Inicialmente, em seu plano de retomada da atual temporada, que termina por enquanto sem contratempos do ponto de vista da saúde na bolha da Disney World (Flórida) por conta do coronavírus, o início da temporada seguinte era 1º de dezembro.

O próprio Silver admitiu à ESPN três semanas atrás que essa data parecia “um pouco antecipada”.

Ainda assim, sendo obrigado a mudar o cronograma, se a temporada clássica (82 jogos mais os playoffs) se mantiver, deve terminar com uma final em setembro.

Isso causará um confronto com as Olimpíadas de Tóquio (23 de julho a 8 de agosto do próximo ano), onde muitos astros da liga buscam defender as cores de seus países, inclusive jogadores dos Estados Unidos.

O aspecto financeiro é obviamente crucial na decisão que a NBA vai tomar. O coronavírus já custou à liga e às franquias centenas de milhões de dólares, e jogar uma temporada inteira diante dos torcedores é a melhor maneira de evitar uma perda de receita semelhante em 2021.

