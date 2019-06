Comissária da UE diz que discussão com ministros do Mercosul foi construtiva

A comissária de Comércio da União Europeia, Cecilia Malmström, afirmou que teve discussões “boas e construtivas” em um jantar nesta quarta-feira, 26, com ministros de países do Mercosul, entre eles os ministros de Relações Exteriores e da Agricultura brasileiros, Ernesto Araújo e Tereza Cristina. As reuniões ocorrem em Bruxelas no âmbito da negociação de um acordo comercial entre os dois blocos.

As conversas “vão continuar com nossas equipes amanhã (quinta)”, completou Malmström, que esteve acompanhada pelo lado europeu dos comissários de Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade, Jyrki Katainen, e da Agricultura, Phil Hogan.

Nos últimos cinco dias, negociadores da UE e do Mercosul dialogaram em uma série de reuniões técnicas. Com a chegada de autoridades dos Executivos dos países do bloco sul-americano à capital belga, começa nesta quinta uma série de reuniões em nível ministerial.