Comissão técnica do Botafogo se reapresenta nesta segunda e planeja pré-temporada

O ano de 2020 começou nesta segunda-feira no Botafogo. Pelo menos para a comissão técnica, que se reapresentou no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Marcada dois dias antes do retorno dos atletas, que será nesta quarta, uma reunião foi feita com todos os integrantes para iniciar o planejamento da pré-temporada alvinegra.

O encontro foi aberto por Adriano Colares, coordenador administrativo, e por Valdir Espinosa, novo gerente de futebol, que assumiu o lugar de Anderson Barros, agora no Palmeiras.

“O primeiro time que tem que ser formado é o nosso da comissão técnica, com muito trabalho e cobrança. Digo cobrança no sentido de buscarmos o melhor para o Botafogo. Quero ser cobrado também. Assim vamos conquistar nossos objetivos”, disse Valdir Espinosa, em trecho da conversa com os profissionais do clube.

A sequência do dia foi de reuniões por definições referentes à programação a ser desenvolvida na primeira etapa do trabalho, no Rio de Janeiro e, posteriormente no China Park, local da pré-temporada do Botafogo na cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo, a partir deste domingo até o próximo dia 24.

Em terras capixabas, o Botafogo fará um amistoso contra o Vitória-ES, no dia 21, às 20 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Cogitou-se fazer um segundo jogo no dia 23 contra o Estrela do Norte, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim (ES), porém a diretoria alvinegra descartou essa atividade por conta de questões logísticas, já que o time retorna ao Rio de Janeiro no dia 24.

A estreia do Botafogo no Campeonato Carioca, porém, será no dia 18 contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A segunda partida, no dia 21, será contra o Madureira, em casa. Para esses dois primeiros jogos, o clube prevê utilizar um time misto com atletas do sub-20 e reservas que devem voltar antes do fim da pré-temporada.