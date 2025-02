Comissão técnica da CBF acompanha treino do Santos e Neymar fica mais perto de volta à seleção

Os dois primeiros compromissos da seleção brasileira em 2025, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, serão complicados, diante da Colômbia, dia 20 de março, em Brasília, e depois casa da arquirrival Argentina, dia 25. Mas o técnico Dorival Júnior pode ter um reforço gigantesco: Neymar. Integrantes da comissão técnica da equipe nacional acompanharam o treino do astro no Santos nesta terça-feira e se empolgaram com o que viram.

Em preparação para o embate com o Noroeste, pelo Paulistão, nesta quarta-feira, as atividades santistas no CT Rei Pelé foram acompanhadas com olhares atentos do preparador físico Celso Rezende e o fisiologista Guilherme Passos, membros da comissão técnica de Dorival Júnior, no camisa 10 do Santos. Neymar não veste a camisa da seleção desde outubro de 2023, quando se chocou com o uruguaio De La Cruz e saiu com dores no joelho em derrota por 2 a 0 em Montevidéu.

Neymar vai para seu quinto jogo seguido na equipe da Vila Belmiro e, a cada jogo, com mais tempo em campo e desenvolto, já dá esperanças em reforçar a instável seleção brasileira que não engrena e ocupa somente a quinta colocação das Eliminatórias.

Os profissionais da seleção brasileira conversaram com membros da equipe técnica do Santos, em especial com o preparador físico Ricardo Rosa, e o fisioterapeuta Rafael Martini, que trabalham com Neymar desde a sua saída do País, em 2013.

“É uma aproximação maior do Neymar, que a gente está acompanhando desde a sua volta, para conseguir dados importantes. A intenção é utilizar muito disso que está dando certo na volta dele e nada melhor do que os preparadores físicos, os fisiologistas do Santos para nos darem essas informações”, afirmou Celso Rezende.

Há um papo dos profissionais da seleção brasileira agendado com o astro para esta quarta-feira. Possivelmente após o jogo do Paulistão, na Vila Belmiro, para não tirar o foco do jogador. “A gente conversou muito pouco com o Neymar ainda, conversamos com o pessoal que assiste ele durante o dia, e estou gostando de ver. Estou achando-o muito animado”, comentou o preparador físico da seleção,

“É o que eu falei, ele voltou para a casa dele, está feliz e isso não tem preço, conta muito. E é exatamente em cima disso que estamos vendo, esse recomeço, o que está se fazendo com o Neymar hoje, o que está dando certo. São trabalhos que a gente pretende levar e continuar essa sequência dentro da própria seleção brasileira”, destacou.

Os elogios ao camisa 10 vão além. “Na parte técnica e tática do Neymar eu acho que não existe nem motivo para ninguém avaliar. Ele é acima da curva, é um craque. É lógico que o Dorival deve vir assistir ao jogo para ver o desenvolvimento, não só do Neymar, mas do Santos”, revelou Celso. “Mas a parte técnica e tática do Neymar não se discute.”