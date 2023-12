Comissão Mista da MP da subvenção do ICMS inicia votação do relatório

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2023 - 15:30 Para compartilhar:

A Comissão Mista da Medida Provisória da Subvenção do ICMS iniciou no período da tarde desta quinta-feira, 14, a votação do relatório do deputado Luiz Fernando Faria (PSD-MG).

Os partidos de oposição pediram que a sessão fosse suspensa, já que há uma sessão do Congresso Nacional em andamento.

O presidente da comissão, senador Rogério Carvalho (PT-SE), rejeitou os pedidos e anunciou que o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), autorizou a realização da votação.

Com isso, siglas da oposição anunciaram que entrariam em obstrução.

