Comissão Europeia vai propor retirada de projeto sobre redução do uso de pesticidas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta terça-feira (6) que vai propor a retirada de um projeto de redução do uso de pesticidas, muito criticado nos recentes protestos de trabalhadores rurais do bloco.

“A proposta se tornou um símbolo da polarização (…) Por isso que vou propor ao Colégio (de comissários) a retirada da proposta”, afirmou no plenário do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França.

Von der Leyen expressou a confiança de que a Comissão, o Executivo da União Europeia (UE), apresentará uma “nova proposta, muito mais madura, com a participação das partes interessadas”.

A autoridade alemã recordou que a proposta apresentada pela Comissão foi rejeitada pelo Parlamento Europeu e admitiu que “também não há progressos no Conselho Europeu”, órgão de negociação com os países do bloco.

No Parlamento Europeu, a proposta da Comissão chegou a ser aprovada na Comissão de Meio Ambiente, mas ao ser levada ao plenário, em novembro de 2023, esbarrou na oposição da bancada do Partido Popular Europeu (PPE, direita).

Agricultores de vários países do bloco protagonizaram grandes protestos nas últimas semanas. Entre as iniciativas criticadas estava a transição para uma exploração agrícola mais “verde”, como o projeto sobre a redução do uso pesticidas.

Diante dos protestos, a Comissão iniciou formalmente um “diálogo estratégico” com produtores agrícolas, comunidades rurais e empresas do setor.

A Comissão também determinou um limite para a importação de produtos agrícolas de Ucrânia, outro motivo da irritação dos agricultores europeus, e propôs a revogação parcial das atuais normas sobre terras em pousio.

