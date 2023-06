Comissão Europeia propõe ajuda de 50 bilhões de euros para a Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/06/2023 - 9:46 Compartilhe

A Comissão Europeia, braço Executivo da União Europeia (UE), propôs nesta terça-feira (20) aos países do bloco a atribuição de um pacote de ajuda à Ucrânia de cerca de 50 bilhões de euros (55 bilhões de dólares, 262,8 bilhões de reais na cotação atual) nos próximos quatro anos.

“Propomos uma reserva financeira para os próximos quatro anos de 50 bilhões de euros. Isso inclui empréstimos e doações”, disse a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, em entrevista coletiva.

Esta reserva financeira “permitirá realmente calibrar o nosso apoio financeiro de acordo com a evolução da situação no terreno”, disse a responsável alemã.

A proposta busca fortalecer as finanças ucranianas e cobrir os custos imediatos de reconstrução após a invasão russa.

A UE já comprometeu 30 bilhões de euros (156 bilhões de reais, na cotação atual) de seu orçamento para apoiar a Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

Espera-se que o dinheiro deste plano de ajuda dependa de reformas para fortalecer o Judiciário e combater a corrupção na Ucrânia, que devem ajudar a colocar o país no caminho da adesão à UE.

A proposta foi lançada antes de uma conferência de doadores agendada em Londres esta semana, que se concentra em pagar pela reconstrução da Ucrânia.

Em março, o Banco Mundial calculou os custos de reconstrução de longo prazo da Ucrânia em mais de 380 bilhões de euros (2,1 trilhões de reais, na cotação da época).

Em qualquer cenário, as demandas por uma nova injeção de dinheiro para a Ucrânia enfrentarão sérios obstáculos por parte dos países da UE, que ainda lidam com as consequências da pandemia e da guerra.

Os países do bloco ainda não concordaram em aumentar o orçamento.

“Estamos plenamente conscientes do fato de que os Estados-membros também foram afetados pelas crises e, após anos de grande apoio público às suas economias, agora é a hora de se consolidarem”, disse Von der Leyen nesta terça-feira.

