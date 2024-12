Comissão Europeia ouviu ‘preocupações’ do setor agrícola nas negociações com o Mercosul

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/12/2024 - 10:30 Para compartilhar:

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou, nesta sexta-feira (6), em Montevidéu, que ouviu “as preocupações” do setor agrícola europeu e incluiu “salvaguardas” no texto de um acordo comercial com o Mercosul.

“Este acordo é vantajoso para os dois” blocos e “trará benefícios significativos aos consumidores e às empresas” se for aprovado, afirmou Von der Leyen ao anunciar o fim das negociações de um tratado de livre comércio.

“Ouvimos as preocupações de nossos agricultores e agimos em conformidade. Este acordo inclui salvaguardas sólidas para proteger os nossos meios de subsistência”, explicou a dirigente em uma declaração à imprensa juntamente aos líderes do Mercosul.

