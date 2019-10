Comissão Europeia investiga joint ventures propostas por Boeing e Embraer

A Comissão Europeia informou em comunicado nesta sexta-feira que abriu uma investigação para avaliar a proposta de criação de duas joint ventures pela Boeing e a Embraer. “A Comissão está preocupada de que a transação possa reduzir a competição nas aeronaves comerciais”, afirma a nota de Bruxelas.

O texto traz declaração de Margrethe Vestager, comissária encarregada da política de competição na União Europeia. “Os mercados para aeronaves comerciais precisam funcionar bem e entregar produtos inovadores e eficientes aos clientes a um preço justo”, diz a autoridade. “Portanto, com essa investigação aprofundada, nós queremos garantir que as fusões no setor não reduzam significativamente a eficácia da concorrência sobre os preços e o desenvolvimento de produtos.”

A UE diz que a transação planejada pelas empresas consiste na criação de uma joint venture controlada pela Boeing, que iria assumir o negócio de aeronaves de negócio comerciais da Embraer; e de outra joint venture controlada pelas duas companhias, encarregada do marketing da aeronave militar Embraer KC-390. A Comissão Europeia diz que avaliará se o negócio proposto não iria “diminuir de modo significativo a concorrência efetiva”.