Comissão Europeia investiga compra de US$ 1,7 bilhão da iRobot pela Amazon

A Comissão Europeia – braço executivo da União Europeia (UE) – informou, nesta quinta-feira, 6, que está investigando a proposta de aquisição da iRobot pela Amazon por US$ 1,7 bilhão, por preocupações de que a transação permitiria que a Amazon restringisse a competição no mercado de robôs aspiradores (RVCs, na sigla em inglês) e fortalecesse sua própria posição no mercado.

A Comissão indicou preliminarmente que a Amazon teria a capacidade de prejudicar os rivais da iRobot ao proibi-los de vender produtos semelhantes no seu marketplace ou usar outras estratégias para limar a concorrência e favorecer a iRobot. A Amazon também poderia impedir o acesso dos concorrentes ao seu sistema de assistente digital Alexa, disse a Comissão em comunicado.

O órgão afirmou ainda que o acesso aos dados do iRobot daria à Amazon uma vantagem importante no mercado de serviços de marketplace. “Assim, a transação pode criar barreiras de entrada e expansão para os concorrentes da Amazon em detrimento dos consumidores”, comentou.

A Comissão vai conduzir uma investigação aprofundada para determinar se essas preocupações são verdadeiras, e tem o prazo de 90 dias úteis até 15 de novembro para tomar uma decisão, informou.

