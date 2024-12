Comissão Europeia aprova a aquisição da Run:ai pela Nvidia

A Comissão Europeia aprovou a aquisição da Run:ai, fornecedora israelense de serviços de otimização, pela gigante da inteligência artificial Nvidia, nesta sexta-feira, 20, eliminando um obstáculo regulatório importante para a gigante de semicondutores.

A Comissão aprovou o acordo sem condições, dizendo que ele não levantava preocupações com relação à concorrência. Assim, a Nvidia não teria a capacidade ou o incentivo para dificultar a compatibilidade de suas cobiçadas unidades de processamento gráfico com o software dos rivais.

O órgão de controle de fusões da União Europeia havia estabelecido o prazo de 20 de dezembro para decidir se daria sinal verde às empresas ou iniciaria uma investigação completa.

O acordo da Run:ai e Nvidia, anunciado em abril, entrou no radar da UE depois que os órgãos reguladores italianos o encaminharam para a comissão com base em uma ferramenta legal que os órgãos reguladores europeus estão usando para analisar as chamadas aquisições “killer” – que ficam abaixo dos limites típicos de investigação de fusões.