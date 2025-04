‘Comissão Especial não nos atende’, diz líder do PL sobre projeto de anistia

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou nesta terça-feira, 1º, que o envio do PL da Anistia para uma comissão especial não atende ao partido e que a obstrução em votações será mantida. A declaração foi dada aos jornalistas após o encontro com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Sóstenes cobrou de Motta para pautar o requerimento de urgência do projeto que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O presidente da Casa respondeu que conversará com os líderes e que tomará sua decisão nas próximas horas.

“A Comissão Especial não atende a necessidade do PL. Nós, para pautar em Comissão Especial, preferimos que nem paute”, disse Sóstenes sobre a possibilidade.

“Não nos atende e nós continuaremos em obstrução, por conta de que nós queremos a urgência. O PL tem 92 deputados para fazer obstrução. Quem conhece a Câmara dos Deputados sabe o que significa 92 parlamentares fazendo obstrução”, declarou.

Hugo Motta está resistente em pautar a urgência do projeto. Há interlocutores, Motta afirmou que as chances de colocar o tema em discussão no plenário é nula.

Para tentar agradar gregos e troianos, Motta quer levar o debate para uma comissão especial. O colegiado chegou a ser anunciado por Arthur Lira (Progressistas-AL) no ano passado, mas nunca foi instalado oficialmente.

Aliados do atual chefe do Salão Verde pontuam o possível enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal (STF) caso a anistia seja pautada. Essa é uma das principais preocupações de Motta sobre o texto.

Aos jornalistas, Sóstenes afirmou ver o debate maduro e, por isso, cobra a análise diretamente no plenário. Ele vê brechas para discussão da urgência na reunião de líderes, marcada para quinta-feira, 3.

“Nós entendemos que a anistia já está madura. Tem mais de 310 votos para aprovar e só depende do presidente da casa, que nós respeitamos e eu tenho certeza que ele vai tomar a melhor decisão até o final do dia”, reforçou o líder do PL.