Comissão dos EUA aprova revogação de licença da China Telecom

PEQUIM, 27 OUT (ANSA) – A Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos (FCC) aprovou nesta terça-feira (26) a revogação da licença de operação da empresa de telefonia China Telecom por motivos de segurança nacional.

A companhia tinha permissão para prover serviços de telecomunicações nos EUA fazia quase 20 anos e tem agora apenas 60 dias para desativar sua operação em solo americano.

Controlada pelo governo, a China Telecom é a maior empresa de telecomunicações do país asiático e disse à Reuters que está “decepcionada” com a decisão da FCC. “Vamos buscar todas as opções disponíveis para continuar servindo a nossos clientes”, acrescentou a companhia.

De acordo com a FCC, a China Telecom está sujeita à “influência e ao controle” do governo chinês e é “altamente provável” que possa ser forçada a “atender a pedidos” de Pequim “sem procedimentos legais suficientes sujeitos a supervisão judicial independente”.

Além disso, a empresa ofereceria uma oportunidade para a China “acessar, armazenar e desorientar as comunicações nos Estados Unidos”.

A medida tende a aumentar a tensão entre os dois países, já nas alturas por causa da guerra comercial travada por Donald Trump.

(ANSA).

