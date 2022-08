Comissão do Senado vai sabatinar indicados ao STJ somente após eleições

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado vai sabatinar os indicados ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo presidente Jair Bolsonaro somente depois das eleições. As informações são da colunista Carolina Brígido, do site UOL.







De acordo com a jornalista, o Congresso deve ficar cada vez mais vazio no segundo semestre, por conta de parlamentares em compromissos eleitorais. Por conta disso, os desembargadores Paulo Sérgio Domingues e Messod Azulay, indicados nesta segunda-feira (1º), vão esperar pela sabatina do Senado.

Se aprovados na CCJ, os nomes serão votados no plenário do Senado. Só depois disso é que o STJ vai agendar uma data para a posse dos desembargadores. A expectativa, porém, é que o ato aconteça apenas em 2023.

Uma das cadeiras do STJ está vaga desde dezembro de 2020, quando Napoleão Nunes Maia se aposentou. A outra foi liberada em março do ano passado, com a aposentadoria de Néfi Cordeiro.