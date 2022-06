Comissão do Senado aprova convites a Guedes e Sachsida para prestarem informações sobre combustíveis

BRASÍLIA (Reuters) – A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira, convites para que os ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, prestem informações sobre combustíveis, informou em nota a assessoria do senador Jean Paul Prates (PT-RN).

O convite a Guedes tem como tema principal o anúncio de mais um aumento do preço dos combustíveis no país, na semana passada, pela Petrobras, enquanto Sachsida foi chamado para prestar esclarecimentos sobre o planejamento setorial de abastecimento de combustíveis no Brasil e as medidas vislumbradas pelo governo para garantia desse abastecimento à população.





(Reportagem de Ricardo Brito)