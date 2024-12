Comissão do Parlamento da UE visitará países do Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/12/2024 - 14:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 12 DEZ (ANSA) – A Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu anunciou nesta quinta-feira (12) uma missão na América do Sul em 2025 para analisar de perto os impactos do acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul.

“No ano que vem, realizaremos uma missão internacional na América do Sul, em um ou mais países do Mercosul, para analisar de perto o impacto do acordo no setor agroalimentar”, disse o eurodeputado Dario Nardella, coordenador da Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu, em nota.

Segundo ele, a iniciativa proposta pelo Partido Popular Europeu (PPE) e pelo Socialistas e Democratas (S&D) nasceu devido à “urgência de abordar os aspectos mais problemáticos e preocupantes para o setor agrícola contidos no acordo”.

Nardella também revelou que os prováveis destinos da missão serão Brasil e Argentina, “os mercados de maior interesse” no Mercosul.

De acordo com o eurodeputado, há vários aspectos “delicados” no tratado, como “a questão da reciprocidade ou a proteção de setores particularmente expostos, como os de aves e gado, para os quais não existem garantias suficientes”.

“O Mercosul poderá ser um instrumento útil para expandir as oportunidades comerciais com a UE e com os produtores do setor agroalimentar, no entanto terá de ser analisado com grande atenção, tendo em vista a votação no Parlamento Europeu”, concluiu Nardella. (ANSA).