Comissão de Tite define agenda e verá gremistas, Malcom, Willian José e Talisca

A comissão técnica da seleção brasileira terá um mês agitado. Já pensando na definição da lista de convocados para os amistosos que a equipe disputará em março contra Rússia e Alemanha, quando deverão realizar os últimos testes para fechar o grupo que levará à Copa do Mundo, Tite e seus auxiliares acompanharão de perto nove jogos e 12 treinos, de acordo com a programação divulgada nesta quarta-feira pela CBF.

Este trabalho se iniciou no último fim de semana, com a presença de representantes da seleção em três jogos. Fernando Lázaro, do Centro de Pesquisa e Análise de Jogadores, esteve no sábado no Morumbi, onde o São Paulo venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0, sendo que um dos gols foi marcado por Diego Souza, visto como opção de Tite para o setor ofensivo.

No dia seguinte, Lázaro esteve no Allianz Parque, onde o Palmeiras, de Lucas Lima, superou o Santos por 2 a 1. Também no domingo, Thomaz Araujo, que faz parte do Centro de Pesquisa e Análise de Jogadores, foi ao Mineirão, onde o Cruzeiro superou o América Mineiro por 1 a 0.

Tite, por sua vez, só assistirá a um jogo no estádio em fevereiro. No dia 21, ele e o auxiliar Cleber Xavier estarão em Porto Alegre para o duelo entre Grêmio e Independiente pela Recopa Sul-Americana. O time gaúcho conta com Pedro Geromel, Luan e Arthur como jogadores que estão no “radar” da seleção. Xavier também verá o duelo na Argentina pela Recopa e vai comparecer a um treino gremista.

A definição da agenda dos auxiliares indica, também, interesse em observar nomes que ainda não receberam chances com Tite, especialmente para o setor ofensivo. O auxiliar Sylvinho vai acompanhar dois jogos da Real Sociedad, que tem seu ataque liderado por Willian José, contra o Real Madrid, de Marcelo e Casemiro, e o Red Bull Salzburg.

O ex-jogador também verá de perto o atacante Malcom, do Bordeaux, em partida diante do Olympique de Marselha. Já Lázaro e Matheus Bachi, do Centro de Pesquisa e Análise de Jogadores vão monitorar de perto, Talisca, indo a um treino do Besiktas e também ao jogo contra o Fenerbahçe, de Giuliano.

Na programação divulgada pela CBF, chama a atenção a presença do preparador físico Fábio Mahseredjian em vários treinos. Esse comparecimento ajudará a monitorar a situação de jogadores no momento em que a disputa da Copa do Mundo se aproxima.

Ele, então, estará presente nos centros de treinamento do Manchester City, que conta com Danilo Ederson, Fernandinho e Gabriel Jesus, do Paris Saint-Germain, de Daniel Alves, Marquinhos, Neymar e Thiago Silva, do Atlético de Madrid, de Filipe Luís, do Real Madrid, da Inter de Milão, de Miranda, e do Barcelona, de Paulinho e Philippe Coutinho. A maior parte destes nomes deverá estar na lista final de convocados do Brasil para a Copa do Mundo.

Tite vai convocar a seleção em 2 de março para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha, agendados para os dias 23 e 27, respectivamente, do mesmo mês. Por isso, boas atuações nas próximas semanas nos jogos observados pela comissão poderão ter peso na definição na convocação.

Confira a lista completa de jogos, treinos e quem estará presente a eles:

03/02 – Sábado

São Paulo x Botafogo-SP (Fernando Lázaro)

04/02 – Domingo

Santos x Palmeiras (Fernando Lázaro)

Cruzeiro x América-MG (Thomaz Araújo)

10/02 – Sábado

Real Madrid x Real Sociedad (Sylvinho)

13/02 – Terça-feira

Juventus x Tottenham (Sylvinho)

14/02 – Quarta-feira

Independiente x Grêmio (Cleber Xavier)

15/02 – Quinta-feira

Treino do Manchester City (Fábio Mahseredjian)

Real Sociedad x Red Bull Salzburg (Sylvinho)

16/02 – Sexta-feira

Treino do Paris Saint-Germain (Fábio Mahseredjian)

17/02 – Sábado

Treino do Corinthians (Cleber Xavier)

Olympique de Marselha x Bordeaux (Sylvinho)

18/02 – Domingo

Atlético de Madrid x Atlético de Bilbao (Fábio Mahseredjian)

São Paulo x Santos (Cleber Xavier)

19/02 – Segunda-feira

Treino do Atlético de Madrid (Fábio Mahseredjian)

Treino do Grêmio (Cleber Xavier)

20/02 – Terça-feira

Treino do Real Madrid (Fábio Mahseredjian)

Treino do Shakhtar Donetsk (Fernando Lázaro e Matheus Bachi)

Treino do Grêmio (Cleber Xavier)

21/02 – Quarta-feira

Treino da Inter de Milão (Fábio Mahseredjian)

Shakhtar Donetsk x Roma (Fernando Lázaro e Matheus Bachi)

Grêmio x Independiente (Cleber Xavier e Tite)

23 – Sexta-feira

Treino do Barcelona (Fábio Mahseredjian)

Treino do Fenerbahçe (Fernando Lázaro e Matheus Bachi)

24/02 – Sábado

Treino do Besiktas (Fernando Lázaro e Matheus Bachi)

25/02 – Domingo

Besiktas x Fenerbahçe (Fernando Lázaro e Matheus Bachi)