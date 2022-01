Comissão de Comunicação revoga aval para China Unicom Americas operar nos EUA

A Comissão Federal de Comunicação (FCC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos votou para revogar a autorização de atuação da China Unicom Americas no país. A decisão foi informada nesta quinta-feira, 27, pela rede social do órgão.

“Com base nas contribuições das agências do Poder Executivo, por meio da revisão das respostas da empresa neste processo, do registro público e da análise de interesse público da FCC nos termos da lei, essa ação protege a infraestrutura de telecomunicações do país de possíveis ameaças à segurança”, justificou FCC.

