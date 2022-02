Comissão de abusos da Igreja em Portugal reúne mais de 200 depoimentos em um mês

Por Catarina Demony

LISBOA (Reuters) – Uma comissão que investiga o abuso sexual de crianças na Igreja Católica de Portugal afirmou nesta quinta-feira que mais de 200 supostas vítimas já entraram em contato para compartilhar suas histórias desde o início de seu funcionamento um mês atrás.

As acusações de abuso vieram de pessoas nascidas entre 1933 e 2006, de várias origens distintas, de diferentes regiões do país e também de cidadãos portugueses que moram fora do país.

Muitas das 214 pessoas que compartilharam seus testemunhos mencionaram outras crianças que podem ter sido abusadas pela mesma pessoa, afirmou a comissão em nota.

“As acusações revelam sofrimento… o que, em alguns casos, tem sido escondido há décadas”, afirmou a comissão. “Para muitos, essa é a primeira vez que estão rompendo o silêncio”.

A comissão iniciou seus trabalhos no começo de janeiro após um grande relatório de uma comissão na França revelar no ano passado que cerca de 3 mil padres e autoridades religiosas abusaram de mais de 200 mil crianças ao longo dos últimos 70 anos.

O grupo também segue uma pressão de importantes católicos portugueses para levantar o véu de silêncio que cerca a questão.

A comissão composta por seis pessoas é financiada pela própria Igreja Católica Romana, mas seu presidente, o psiquiatra infantil Pedro Strecht, disse que seria o primeiro a deixar o processo caso a Igreja tente intervir.

